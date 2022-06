Due storiche dipendenti comunali in pensione. Succede a Roncello e a Concorezzo dove negli ultimi giorni si sono tenuti i festeggiamenti ufficiali e i saluti a due dipendenti.

La lunga carriera di Francesca Rocca a Roncello

Nel primo caso a raggiungere il traguardo della pensione è stata Francesca Rocca, 62 anni, che dopo oltre quattro decenni di onorato servizio, ha salutato i colleghi dell'Ufficio Ragioneria, dove era responsabile. Una carriera interamente dedicata all’ente pubblico, del quale entrò a far parte nell’ormai lontano 1981 dopo un anno trascorso come impiegata all’ospedale «Besta» di Milano.

«Il primo giorno di lavoro qui a Roncello fu il 17 aprile, me lo ricordo ancora come se fosse ieri perché per me era l’inizio di una nuova esperienza proprio a casa mia - racconta la donna - Per 41 anni sono rimasta in servizio qui, ma nel corso del tempo ho collaborato con molti altri Comuni del circondario, tra cui Grezzago, Cornate, Busnago, Ornago, Trezzano Rosa e in ultimo anche Sulbiate e Aicurzio. Mi è sempre piaciuto questo lavoro, perché mi ha permesso di imparare tanto anche attraverso corsi di aggiornamento: in fondo quella finanziaria è una materia sempre in evoluzione, soprattutto per i Comuni».

Ora, con il traguardo della pensione ormai raggiunto, è tempo di bilanci. E per chi ha masticato numeri fino a pochi giorni fa non è un’operazione così complicata.

«Non posso che essere soddisfatta della mia esperienza: sono stati 40 anni davvero intensi e pieni di emozioni - prosegue Rocca - In questi anni ho visto il paese crescere, letteralmente. Ho cominciato che Roncello contava a malapena 1200 abitanti, oggi invece siamo quasi a 5mila. Onestamente un po’ mi dispiace lasciare perché per me è stata più una passione che una professione, però penso sia giusto dare spazio alle nuove generazioni. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi, gli amministratori che si sono succeduti nel tempo e soprattutto tutti i cittadini che almeno una volta sono passati dal mio ufficio».

E lo scorso 31 maggio, al termine della giornata, l’intero Municipio si è fermato per poter dare il giusto e doveroso omaggio a una donna che è stata un vero e proprio punto di riferimento per gli uffici e l’intera macchina amministrativa.

«Per la nostra Francesca abbiamo solo una grande parola: grazie - ha sottolineato il sindaco Cristian Pulici - Grazie per la dedizione con la quale si è sempre messa a disposizione della comunità e dei cittadini di Roncello, andando spesso oltre quello che poteva essere il semplice lavoro. Grazie per il supporto e il sostegno tecnico mostrati nei confronti delle Amministrazioni con le quali ha collaborato, affiancate con rara professionalità e indubbio spirito di servizio. A Francesca rivolgiamo le nostre congratulazioni per il traguardo raggiunto: in Municipio, che sarà per sempre casa sua, lascerà un vuoto, ma anche un segno indelebile del suo straordinario impegno».

Concorezzo ringrazia Sonia Ferrario

In Comune a Concorezzo invece è stata la storica dipendente dell'ufficio anagrafe Sonia Ferrario a tagliare il traguardo della pensione. Per lei si è chiusa una parentesi lavorativa lunga ben quarant’anni. In occasione della chiusura della sua esperienza sono arrivati anche i saluti del sindaco Mauro Capitanio, che ha voluto celebrare quanto di importante fatto da Sonia per tutta la cittadinanza:

«Si chiude il bellissimo percorso di Sonia Ferrario nel nostro Comune - ha scritto su Facebook il primo cittadino di Concorezzo - Quarant’anni di impegno, passione e sorrisi all'interno dell'Ufficio Anagrafe del Municipio. A lei i migliori auguri da parte di tutta l'Amministrazione Comunale e in bocca al lupo per tutto quello che seguirà».