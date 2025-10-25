In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in arrivo il prossimo 25 novembre, la Provincia di Monza e della Brianza, in collaborazione con il Comune di Limbiate e il Teatro Comunale, promuove una serata di sensibilizzazione aperta alla cittadinanza. L’appuntamento è per venerdì 21 novembre alle ore 20:30 presso il Teatro Comunale di Limbiate, con l’evento dal titolo “MAI PIÙ – Storie, voci e azioni contro la violenza di genere”.

Storie, voci e azioni contro la violenza di genere: appuntamento il 21 novembre a teatro

Nel corso della serata, si alterneranno testimonianze dirette e interventi di esperti per affrontare il tema del femminicidio da diverse prospettive: quella delle vittime, delle famiglie, delle associazioni e delle istituzioni.

Ad aprire la riflessione sarà Laura Marinaro, giornalista professionista e inviata di cronaca nera per diverse testate, e autrice del libro Narcisismo Mortale dedicato alla storia di Giulia Tramontano. Con una lunga esperienza nella narrazione dei casi giudiziari più complessi, Marinaro guiderà il pubblico in un confronto tra le vicende di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin, due storie che hanno profondamente segnato l’opinione pubblica.

Parola alla mamma di Sofia Castelli

Seguirà l’intervento di Daniela Zurria, madre di Sofia Castelli, giovane vittima di femminicidio. La sua testimonianza offrirà uno sguardo diretto e personale sulla determinazione di chi, dopo una perdita così tragica, sceglie di trasformare il lutto in impegno civile, per aiutare altre donne e ragazze vittime di violenza fisica o psicologica.

A portare l’attenzione sul ruolo dell’educazione nella prevenzione sarà Gualtiero Nicolini, rappresentante dell’Associazione Scarpetta Rossa, attiva da anni sul territorio nazionale con progetti rivolti a scuole, famiglie e istituzioni per promuovere una cultura del rispetto e contrastare la violenza di genere fin dalla giovane età.

Chiuderà la serata Valerio de Gioia, magistrato e Consigliere di Corte d’Appello, attualmente consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio. Con una carriera dedicata alla tutela delle vittime vulnerabili e oltre 4.000 pubblicazioni scientifiche, de Gioia offrirà un’analisi approfondita sull’evoluzione normativa in materia di violenza di genere e sulle prospettive future, anche alla luce delle nuove tecnologie applicate alla giustizia.

Il Presidente della Provincia MB, Luca Santambrogio, commenta: