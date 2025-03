Strada chiusa, disagi a Cascina Canzi

I lavori in corso in via Gorizia ad Albiate costringono i residenti di Cascina Canzi a Sovico a fare un giro dell’oca per poter tornare in centro a Sovico. E fioccano le lamentele.

Disagi a Cascina Canzi

La chiusura della strada si è resa necessaria per consentire i lavori di potenziamento del collettore fognario ad opera di BrianzAcque. Un cantiere che riguarda il vicino Comune di Albiate, che però causa ripercussioni sulla viabilità nel territorio di Sovico. A segnalarlo sono alcuni residenti: «E’ un disagio - affermano - Con questo tratto di strada bloccato siamo costretti a percorrere chilometri in più per poter fare ritorno verso il centro di Sovico perché bisogna andare fino a Seregno: qui ci sono anche mamme che devono accompagnare i bambini a scuola e si ritrovano a dover fare il giro dell’oca più volte durante il giorno».

Ripristinare il doppio senso in via Gioia

Una soluzione temporanea, prospettata da alcuni residenti, per ovviare al disagio, sarebbe quella di ripristinare il doppio senso di circolazione su via Flavio Gioia, diventata a senso unico dopo i lavori di riqualificazione del comparto. La proposta è stata inoltrata ai comandi di Polizia locale di Albiate e Sovico: «Tutti noi abitanti della zona Cascina Canzi da giorni siamo costretti a portarci fino al Dosso per poter raggiungere Sovico. Faccio presente che nemmeno 800 metri ci separano dalla strada che porta verso Sovico. Speriamo vengano presi provvedimenti per risolvere questo problema che, causa lavori in corso in via Gorizia ad Albiate, si prevede sarà presente ancora per parecchi giorni. Perché, in attesa che finiscano i lavori, non ripristinare il doppio senso di circolazione in Flavio Gioia?».

Il sindaco di Sovico, Barbara Magni

Sulla questione il sindaco di Sovico, Barbara Magni, ha precisato che «si tratta di un decisione prettamente tecnica di viabilità, codice della strada e sicurezza, e non politico-amministrativa. I lavori sono sul territorio di Albiate ma ricadono su Sovico. Il comandante della Polizia locale, Giovanni Laiso, ha predisposto una relazione che è stata inviata ai residenti. Bisogna avere un attimino di pazienza: i lavori del Pnrr non dureranno molto e alla fine ne gioverà tutto il territorio. Il quartiere non è blindato, la viabilità è comunque garantita». «La deviazione, che consente di fare ritorno verso il centro di Sovico, ha una lunghezza limitata a circa due chilometri - si legge nella relazione del comandante Laiso - Riteniamo di non modificare la viabilità di via Gioia per preminenti motivi di tutela della sicurezza della circolazione stradale».

La relazione del comandante di Polizia locale

"A seguito delle segnalazioni pervenute a questo Comando di Polizia locale, relative ai disagi dovuti alla chiusura al transito di via Gorizia nel Comune di Albiate per esecuzione di lavori pubblici all’acquedotto e per il potenziamento del collettore fognario terminale di via Gorizia, si comunica quanto segue - scrive il comandante della Polizia locale di Sovico, Giovanni Laiso, nella relazione - Contattato il responsabile del cantiere di via Gorizia di Albiate, il geometra Algarotti Roberto della ditta Cabrini Albino, ha riferito che gli scavi, larghi ed eseguiti in profondità, interessano il centro della carreggiata di via Gorizia e questa situazione non consente la circolazione a senso unico alternato. Inoltre, la fase di ultimazione dei lavori di scavo e posa delle condotte in via Gorizia fino all’intersezione con la via Venezia di Albiate necessita di circa un mese di tempo".

Considerazioni sulla viabilità

"A seguito di tale contatto venivano sentiti il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici del Comune di Sovico, il geometra Marco Ciceri, l’assessore alla Polizia locale del Comune di Sovico, Mattia Barni, la responsabile del settore Lavori pubblici, Ecologia, Tributi, Sport, Patrimonio del Comune di Sovico, l'ingegnere Simona Cazzaniga, per valutare l’eventuale istituzione temporanea del doppio senso di marcia su via Flavio Gioia per eliminare i disagi ai residenti nonché alle attività commerciali presenti nella zona e agli altri utenti della strada - scrive il comandante - Purtroppo, sulla scorta della relazione di servizio, redatta dal personale della Polizia locale intervenuto a seguito di alcune segnalazioni e alla luce delle risultanze dei successivi sopralluoghi, sono emerse le seguenti considerazioni:

1) la carreggiata di via Flavio Gioia possiede un calibro di 4,40 metri che, pertanto, non risulta a norma per predisporre l’istituzione, seppur temporanea, di un doppio senso di circolazione veicolare;

2) per motivi di sicurezza stradale non è possibile istituire nemmeno il senso unico alternato con impianto semaforico sulla via Flavio Gioia in quanto non sarebbe possibile controllare gli accessi dalle intersezioni della stessa via Flavio Gioia con il vicolo I di via Flavio Gioia, il vicolo II di via Flavio Gioia, la via Sala e gli sbocchi carrabili presenti, con le fasi semaforiche eventualmente poste all’inizio e alla fine di via Flavio Gioia;

3) con i lavori di riqualificazione della via Flavio Gioia è stato istituito il senso unico di marcia veicolare (con direzione via Gorizia di Albiate), tra gli altri, per motivi di sicurezza stradale in quanto nelle ore di punta la via Flavio Gioia è oggetto di traffico veicolare intenso e con l’istituzione del senso unico di marcia oltre che alla realizzazione della pista ciclo pedonale viene garantita maggiormente la sicurezza di tutti utenti della strada e soprattutto dei più deboli (pedoni e ciclisti);

4) sempre a seguito dei lavori di riqualificazione della zona sono stati istituite nuove aree di sosta in via G. Galilei, oltre a quelle pre-esistenti in via L. Da Vinci che sono situate a poche centinaia di metri di distanza dalla via Flavio Gioia il cui utilizzo consentirebbe ai residenti di evitare le deviazioni dovute ai lavori in corso;

5) la deviazione, così come indicata dalla segnaletica stradale verticale temporanea apposta, che è composta dalle seguenti vie del comune di Albiate: via Pasubio fino alla zona Dosso, via Oberdan, via Trieste, via Aquileia, via Venezia fino a giungere in via G. Galilei (Sovico) che consente ai veicoli provenienti da via Flavio Gioia (senso unico di circolazione) di Sovico di fare ritorno verso il centro di Sovico, ha una lunghezza limitata a circa 2 chilometri".

Nessuna modifica alla viabilità

"Preso atto dell’ordinanza del settore Polizia locale del Comune di Albiate, dell’ordinanza del settore Polizia locale del Comune di Sovico, si ritiene, sebbene si sia constatato che il cantiere stradale di via Gorizia di Albiate arrechi disagi ai residenti di via Flavio Gioia e della Cascina Canzi, di non modificare la viabilità di via Flavio Gioia per preminenti motivi di tutela della sicurezza della circolazione stradale" la conclusione della relazione del comandante.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 4 marzo 2025.