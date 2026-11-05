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Partiranno a giorni i primi interventi del programma 2026 di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi a Cesano Maderno. Il piano, finanziato dall’Amministrazione comunale con un investimento complessivo di 800mila euro, prevede la riqualificazione di circa 23 mila metri quadrati di superficie distribuiti su quindici vie cittadine. Lo rende noto il Comune con una nota ufficiale.

Strade e marciapiedi: 800mila euro per lavori in 15 vie

I primi cantieri interesseranno via Del Carso, in corrispondenza dell’ingresso del Parco dei Tigli, via Ranieri Boga e via Marmolada, nel tratto compreso tra via Monte Legnone e via Sarpi, incluso l’incrocio con via Valformazza. Successivamente i lavori proseguiranno in via Bracco, Martinelli, Cavour, De Gasperi, Borsi, Fratelli Kennedy, Po, Maroncelli, Elisabetta Borromeo, Garibaldi, Umbria e Santa Maria.

Le opere comprenderanno la fresatura dell’asfalto esistente, l’adeguamento di chiusini e caditoie e la posa del nuovo tappeto d’usura. Sono inoltre previste eventuali opere accessorie di riqualificazione urbana e il rifacimento della segnaletica orizzontale in tutte le strade coinvolte.

“Una risposta concreta alle esigenze emerse sul territorio”

“L’Amministrazione comunale ha scelto di anticipare l’avvio degli interventi per dare una risposta concreta alle esigenze emerse sul territorio e migliorare la sicurezza di chi ogni giorno utilizza strade e marciapiedi – spiega il sindaco Gianpiero Bocca – Si tratta di un investimento importante che ci consentirà di intervenire su numerose vie cittadine, ottimizzando la qualità e la fruibilità”.

L’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso sottolinea il lavoro di monitoraggio alla base del programma: “Le strade interessate sono state individuate attraverso un’attività di monitoraggio tecnico continuo della nostra rete viaria comunale, che conta circa 100 chilometri di strade, tenendo conto anche delle segnalazioni pervenute dai cittadini”.

“Rallentare il degrado delle pavimentazioni”

Tarraso evidenzia anche le difficoltà degli ultimi anni, legate al costante aumento dei costi dei materiali e delle lavorazioni e alle manomissioni del suolo pubblico da parte di enti gestori terzi, ma ribadisce la continuità degli investimenti: “Nonostante queste forti criticità e la vastità della nostra rete, l’Amministrazione in questi quattro anni non ha mai fatto un passo indietro”. L’obiettivo, conclude, è “rallentare il degrado delle pavimentazioni, razionalizzare i flussi di traffico e rinnovare la segnaletica orizzontale”, con particolare attenzione alla sicurezza degli utenti più vulnerabili.

Il cronoprogramma, avvertono dal Comune, potrà subire variazioni in caso di imprevisti o condizioni meteorologiche non idonee.