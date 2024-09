Ammonta a 70mila euro l’intervento in corso a Seveso per la messa in sicurezza delle strade nelle vicinanze dei principali istituti scolastici. L’obiettivo è garantire al meglio l'incolumità degli studenti e dei loro accompagnatori in prossimità degli edifici dove si concentra, di solito, il traffico più intenso negli orari di entrata e uscita.

Strade più sicure per gli studenti di Seveso

Alcuni interventi possono dirsi già conclusi come quello lungo via Adua, iniziato lo scorso 9 luglio, con la realizzazione di due attraversamenti rialzati, una nuova asfaltatura e una nuova segnaletica verticale e orizzontale.

Sono quasi terminati, invece, i lavori di prolungamento della pista ciclabile di via San Carlo fino all'intersezione con via Vignazzola. Da qui il percorso dedicato ai ciclisti proseguirà su entrambi i lati attraverso una corsia ciclabile. Sempre per quanto riguarda la via San Carlo sono stati aggiunti nove stalli di sosta più uno ulteriore riservato al carico-scarico. Nel frattempo, in intesa con il Comune di Meda, dal Municipio informano che sono stati anche eseguiti i lavori di messa in sicurezza di via Vignazzola con l'inserimento di due variazioni altimetriche e un dissuasore luminoso di velocità.

Oggi apre il cantiere in via Gramsci

E proprio oggi, lunedì, parte il cantiere per la messa in sicurezza di via Gramsci, nei pressi della scuola primaria Toti: verrà realizzato un attraversamento rialzato e illuminato e verrà disegnata una nuova segnaletica. Le risorse finanziarie utilizzate, pari a 70mila euro, come detto, derivano dai proventi delle sanzioni al Codice della strada.