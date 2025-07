Strage di finestrini in centro paese, vandalizzata una decina di auto

Vergogna

Il raid è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in via Roma e in via Stazione

Finestrini frantumati, danni agli interni e persino qualche sputo. Questi i risultati degli episodi di vandalismo avvenuti nella notte tra mercoledì e giovedì in via Roma e in via Stazione a Usmate Velate, dove almeno una decina di auto è stata presa di mira dai teppisti.

Strage di finestrini in centro paese

Teppisti che, non trovando di meglio da fare, hanno pensato (male, anzi malissimo) di prendersela con le macchine posteggiate lungo le strade del centro paese.

"Ci siamo trovati di fronte a questa vergogna - dice una delle vittime - Qualche vandalo ha distrutto tutti i finestrini delle auto in sosta, roba da matti. Non solo, perché qualcuno ha anche dovuto fare i conti con altri danni agli interni del proprio veicolo. Qualcun altro, invece, ha trovato addirittura degli sputi".

"Non c'è più sicurezza"

Una situazione incredibile, oltre i limiti della decenza e del senso comune. Insomma, un vero e proprio atto di deliberata delinquenza. Alle vittime non è stato possibile far altro che sporgere denuncia ai Carabinieri, che nella mattinata di giovedì hanno effettuato una serie di sopralluoghi e rilievi lungo le vie incriminate. Oltre agli ingenti danni, comunque, non paiono essere stati commessi furti:

"Ormai non c’è più sicurezza, il paese è in balia di malviventi e vandali che si divertono a fare queste cose - prosegue uno dei cittadini colpiti dal raid - Prima non era così, non c’era tutta questa sensazione di pericolo e insicurezza. Anche perché, fino a pochi anni fa, nelle ore serali e notturne d’estate c’era anche la vigilanza notturna a presidiare il territorio dando manforte alle Forze dell’ordine. Così non si può più andare avanti".

Il raid vandalico è solo l’ultimo l’episodio che ha visto colpire le auto in sosta. Nelle scorse settimane, e più in generale durante l’ultima primavera, diversi veicoli sono stati cannibalizzati in più punti del paese.