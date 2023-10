Strisce stradali sbilenche: il Comune di Briosco pronto a chiedere i danni

Se non ci fossero di mezzo i soldi dei cittadini e pure il buon nome del Comune, ci sarebbe da ridere. Perché non può non strappare un sorriso la segnaletica stradale sbilenca realizzata la scorsa settimana in diverse parti di Briosco.

Lo scatto virale

Tanto che uno scatto condiviso sui social - immortala la striscia bianca a delimitazione della carreggiata, lungo la centrale via Donizetti, tutt’altro che dritta (lo pubblichiamo a corredo dell'articolo) - ha scatenato l’ironia, a tratti feroce, degli internauti. Ha riso decisamente meno il sindaco Antonio Verbicaro che, oltre a contestare i lavori e fermare l’attività della ditta responsabile, medita di adire le vie legali per il danno di immagine subito dalla sua Amministrazione.

"Chiederemo i danni"

L’intervento di rifacimento della segnaletica stradale è partito, come detto, la scorsa settimana. Un appalto da 14 mila euro in totale.