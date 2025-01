Striscia la notizia, 20enne di Cesano in corsa per diventare la velina bionda

Al via oggi, lunedì 13 gennaio, a Striscia la notizia, la selezione della prossima velina bionda. In gara Sofia Derivi, 20enne di Cesano Maderno.

Striscia la notizia, 20enne in corsa per diventare velina

Sofia Derivi abita nel quartiere Sacra Famiglia con mamma Monica, papà Andrea e i tre fratelli minori Matteo, Alessandro e Greta. Diplomata al Liceo Scientifico Versari di Cesano Maderno, da tre anni è allieva della MS Dance Factory, l'accademia di danza di Rho diretta da Marco Stra. Studia Scienze motorie all'Università di Milano e collabora con In-Sport, la società che gestisce l'impianto natatorio di Cesano Maderno dove mamma Monica lavora come istruttrice di fitness.

"Ballare è la sua vita"

Energia allo stato puro, Sofia Derivi è una ragazza acqua e sapone, "davvero molto semplice, ma quando fa spettacolo si trasforma: ballare è la sua vita - dice mamma Monica - Ha iniziato da piccolissima, a tre anni, alla Fitness dance di Cesano Maderno di sua zia Lucy, e poi è passata alla MS Dance Factory". Ad iscrivere la bella cesanese alla selezione è stato suo papà Andrea, una sera, senza nemmeno dirglielo: è stato lui a compilare il form sul sito internet di Striscia la notizia. Il giorno dopo Sofia è stata convocata per una prima selezione negli studi di Cologno Monzese dove in queste ore sta provando in vista della diretta di stasera. Sarà infatti una delle prime due aspiranti velina.

I telespettatori decideranno la velina

Per la prima volta in 37 edizioni sarà il pubblico del tg satirico di Canale 5 a decretare chi sarà la velina bionda da affiancare alla mora Beatrice Coari. Nella prima fase, che si concluderà martedì 21 gennaio, a contendersi il titolo ci saranno 14 aspiranti. In ogni puntata, da oggi a venerdì, due di loro si presenteranno e balleranno in diretta e la più votata avrà accesso ai quarti di finale che si disputeranno da mercoledì 22 a lunedì 27 gennaio. In questa fase avverrà anche un ripescaggio tra le sette ragazze eliminate.

Le quattro vincitrici si sfideranno quindi nelle semifinali del 28 e 29 gennaio per accedere alla finalissima di giovedì 30 gennaio, quando a fine puntata verrà proclamata, sempre in diretta, la nuova velina bionda. I telespettatori potranno votare live da casa (da smartphone, tablet e smart tv). Quelli di Cesano Maderno, questa sera, faranno di sicuro il tifo per Sofia.