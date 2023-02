Striscione di Casapound a Robbiano in ricordo di Stefano Flajani

«Ovunque noi saremo tu sarai con noi. Buon viaggio Stefano»: così recitava lo striscione di Casapound affisso a Robbiano.

La scritta sul muro

Sotto il ponte della Valassina tra Robbiano e Verano, mercoledì mattina è comparso - ma poco dopo rimosso da un addetto del Comune - un nuovo striscione firmato Casapound con la scritta «Ovunque noi saremo tu sarai con noi. Buon viaggio Stefano». Un messaggio, comparso anche in altre città d’Italia, che il gruppo di estrema destra della zona ha preparato per ricordare Stefano Flajani, militante e candidato abruzzese recentemente scomparso.

A novembre era stato posizionato un altro striscione

Non è la prima volta che Casapound lascia la sua «impronta» in città; pochi mesi fa in occasione della Giornata delle Forze Armate, sempre sotto il ponte lungo viale Monza, era stato posizionato un altro striscione: «4 Novembre 1918: E la vittoria sciolse l'ali al vento», riprendendo uno dei versi della strofa finale della celeberrima canzone, intitolata “La leggenda del Piave.

Entrambi gli striscioni sono stati subito rimossi e si è provveduto a pulire il muro dalle scritte.