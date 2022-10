Striscioni contro Pedemontana da appendere ai balconi

Striscioni contro il progetto di Pedemontana da appendere a balconi e finestre di casa.

Striscioni distribuiti in piazza a Bellusco

Tante le persone che nella mattina di oggi, domenica 30 ottobre, si sono recate al gazebo allestito in piazza Fumagalli, a Bellusco dal Comitato Fermaecomostro Tratta D. Scopo dell'iniziativa è sensibilizzare i cittadini, attraverso una raccolta firme, in merito al contestato progetto di realizzazione dell'autostrada e in particolare della tratta Dbreve prevista tra Vimercate ed Agrate.

L'iniziativa prosegue anche nel pomeriggio

E per l'occasione, come detto, sono stati anche distribuiti striscioni con slogan contro il progetto. Nel corso della mattinata intervenuto anche il sindaco di Bellusco, Mauro Colombo. L'iniziativa proseguirà anche per tutto il pomeriggio.

Guarda le foto