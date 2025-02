Stroncato da infarto, dona le cornee: l'addio a Valter Cattai

Un infarto improvviso si è portato via Valter Cattai, 63 anni, agente di commercio nel settore del mobile, residente a Giussano; da sempre vicino all'associazione Aido, come tutta la sua famiglia, ha donato le cornee.

Era iscritto all'Aido

Iscritto all’Aido, come del resto tutta la sua famiglia, aveva anche dato il proprio assenso alla donazione degli organi dopo la morte al momento del rinnovo della carta d’identità in Comune a Giussano e così è stato per Valter Cattai, 63 anni, stroncato da un infarto improvviso. Si è spento all’ospedale di Desio l’8 febbraio.

L'infarto improvviso

Cattai, aveva lavorato tutta la vita da agente commerciale, nel settore dell’arredamento, salotti in particolare, da rappresentante ma anche da venditore in esposizioni di famosi centri del mobile della cintura a nord di Milano, come Lissone e, nell’ultimo periodo, a Varedo.

Aveva lavorato fino a lunedì 3 febbraio: quel giorno era tornato a casa in anticipo perché aveva la febbre e altri disturbi che facevano pensare ad una influenza di stagione.

La situazione però si è fatta rapidamente più critica. Sabato mattina, infatti, improvviso, è sopraggiunto l’infarto. Chiamati i soccorsi, è stato subito portato all’ospedale di Desio dove purtroppo si è spento.

La famiglia

Una morte che ha lasciato tutti sgomenti. Tante sono state le persone che gli hanno reso omaggio: persona molto socievole e sempre sorridente, viveva in via delle Grigne, insieme alla mamma Maria Montino, da qualche anno vedova di Rino Cattai, deceduto a fine 2022. Nel quartiere residenziale oltre la Cascina Brenna, in zona laghetto, tanti conoscono la famiglia e tantissima gente ha partecipato ai funerali, che si sono svolti nella chiesa di San Francesco, lo scorso martedì.

Cattai lascia una famiglia numerosa e unita che gli voleva tanto bene: oltre alla mamma, i fratelli Ivano, Patrizia e Donatella, i cognati Rosa, Angelo, Vittorio e i suoi amati nipoti Valentina, Stefano, Alessio, Mattia.

La donazione delle cornee

Numerose le amicizie che aveva coltivato nella sua vita: amava infatti molto uscire con gli amici, sedersi a qualche buona tavola e condividere momenti felici in compagnia. Gli piaceva molto anche viaggiare, vedere posti nuovi e incontrare nuove persone.

Solare, allegro e molto generoso e altruista: con la sua scelta di donare gli organi ha potuto ridare la vista a due persone. Le cornee sono state subito prelevate dopo il consenso dei familiari e trasferite alla Banca degli Occhi di Monza per il successivo trapianto.