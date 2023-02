Studente incantato dal mulino di Peregallo

E’ rimasto incantato dalla bellezza del mulino di Peregallo di Briosco. Grazie al progetto Erasmus dell’Istituto di scuola superiore "Alessandro Greppi" di Monticello Brianza, si è attivato un percorso di scambio culturale con uno studente norvegese.

Il mulino di Briosco

"Ho avuto il piacere di ospitare per una decina di giorni Eugene - racconta Angelo Cecchetti, storico di Triuggio - Non nascondo che, probabilmente, mi sono permesso di esaltare la Brianza mettendone in mostra solo i pregi, per i difetti aspetto il prossimo Erasmus... Ed è appunto che in uno dei nostri discorsi, in questo ringrazio la tecnologia di Google translate, che gli ho parlato dell’importanza dei mulini sul fiume Lambro e dell’ultimo sopravvissuto mulino di Briosco, che con entusiasmo ha voluto vedere. Una piccola curiosità, sempre dal mondo della rete: la definizione sopravvivere è “salvarsi dall’estinzione totale o parziale” quindi il mulino di Peregallo di Briosco si è salvato dall’estinzione".

La visita al mulino

"Tornando alla visita, grazie a Ernesto che ci ha fatto da anfitrione, abbiamo potuto illustrare l’attività molinara di un tempo che ora sporadicamente sopravvive appunto grazie alla famiglia Ronchi. Il buon Eugene sembrava visibilmente lieto di poter ammirare la struttura, l’imponente trave di sostegno, la colonna di mattoni circolare, le mole e la pala di legno del mugnaio “ul palot”. Inoltre, nel mentre parlavo col mio inglese altalenante, mi sono permesso di fare notare che forse è la persona che arriva da più lontano per vedere il mulino, infatti circa 3.456 chilometri dividono Briosco da Stokmarknes nel nord della Norvegia, forse un record, al quale si aggiunge un altro record, quale promessa, in quanto spedirò a Eugene l’articolo in originale. Così il Giornale di Carate sarà letto in Norvegia".

Il servizio sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 7 febbraio 2023.