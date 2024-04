Studentessa del "Vanoni" si laurea campionessa italiana di Francese

Ha sbaragliato la concorrenza di migliaia di colleghi, laureandosi campionessa italiana di Francese.

Benedetta, orgoglio del "Vanoni" di Vimercate

Un regalo che Benedetta Pizzichemi ha fatto innanzitutto a se stessa, pochi giorni dopo il suo 19esimo compleanno, ma anche ai compagni, ai docenti (e in particolare alla professoressa Paola Marchesi), e all’istituto "Vanoni" di Vimercate guidato dalla preside, Elena Centemero.

La studentessa, residente a Busnago, frequenta l’ultimo anno del Liceo linguistico nella sede del centro scolastico Omnicomprensivo di Vimercate.

Il campionato

Benedetta ha trionfato la scorsa settimana a Urbino, dove si è tenuto l’ultimo atto del Campionato nazionale delle Lingue, giunto alla sua 14esima edizione. A promuoverlo, nell’ambito del "Progetto eccellenze linguistiche", l’Università degli studi Carlo Bo, nella località marchigiana, con l’importante riconoscimento per l’alto valore del Miur, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.

"La nostra scuola partecipa al concorso, riservato alle classi quinte, da diversi anni - ha spiegato la docente Paola Marchesi, referente dei progetti di Internazionalizzazione - Lo scorso anno una nostra studentessa aveva raggiunto le semifinali. Quest’anno hanno partecipato la 5L per Francese, Inglese e Spagnolo e la 5M per Inglese e Francese".

Più di 30mila partecipanti

Più di 600 gli istituti coinvolti in tutta Italia per un totale di 34mila studenti suddivisi nelle varie lingue.

"Il format prevede una fase di qualificazione da effettuare negli istituti con un test su un’apposita piattaforma gestita dall’Università di Urbino - ha aggiunto la docente - Tutti coloro che hanno ottenuto un punteggio superiore a 60 hanno avuto accesso alle semifinali".

La vittoria di Benedetta

Tra loro, naturalmente, anche Benedetta Pizzichemi che ha raggiunto la 12esima posizione su 40 ammessi. In semifinale un altro exploit grazie ad un test scritto e ad un colloquio con la commissione direttamente collegata da Urbino, che hanno consentito alla studentessa del «Vanoni» di accedere alla finalissima con il secondo miglior punteggio sui 15 ammessi.

L’ultimo atto si è consumato tra lunedì e mercoledì della scorsa settimana, nella città marchigiana, raggiunta da Benedetta insieme alla prof. Marchesi. Qui la studentessa ha dato il meglio di sé con una prova in lingua di scrittura creativa di altissimo livello, che le ha consentito di guadagnare un’altra posizione e di raggiungere così il primo gradino del podio.

"E’ stata una grande soddisfazione per Benedetta ma anche per me e per la scuola - ha commentato ancora la docente Marchesi - Un progetto, quello delle Eccellenze linguistiche, in cui io e gli altri colleghi crediamo da anni anche grazie al supporto della dirigente scolastica, Elena Centemero".

Un risultato di certo non casuale

"Benedetta ha già ottenuto il diploma As Level, del Liceo Cambridge, grazie anche alla frequentazione assidua dei corsi pomeridiani. Nello specifico della gara si è esercitata a lungo anche sui test delle scorse edizioni".

Al settimo cielo la protagonista

"Sono andata a Urbino con l’idea di godermi una bella esperienza, confrontandomi con i miei coetanei, con la mia docente e gli altri professori e con una realtà universitaria - ha raccontato la giovane busnaghese appena rientrata dalle Marche - Mai avrei immaginato di vincere. Seguendo le prove prima della mia avevo avuto la sensazione che altri fossero più preparati di me".

Ed invece, come detto, il testo di scrittura creativa di Benedetta e la sua presentazione in lingua hanno letteralmente sbaragliato la concorrenza.

"Al momento della premiazione, premiati il terzo e il secondo classificato, quando la giuria ha incominciato a descrivere il testo vincitore e ho capito che si trattava del mio non volevo crederci".

Un’ovazione e qualche lacrima hanno accolto la proclamazione. Per Benedetta una pergamena, una medaglia, un quadro per la sua scuola, un buono di 200 euro per un soggiorno linguistico e la possibilità di accedere al primo anno dell’Ateneo di Urbino senza pagare le tasse di iscrizione. Benedetta ha però già in mente altre strade.

Il futuro

"Vorrei fare Economia e Management - ha concluso la neo campionessa - Magari all’estero così da sfruttare la mia passione per le lingue che ritengo fondamentali per conoscere al meglio e a fondo nuove culture e nuove realtà".

Grande gioia anche per la dirigente del "Vanoni".