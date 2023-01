Studentessa modello, Alice premiata alla Camera dei Deputati

Studentessa modello, Alice Ripamonti di Meda premiata alla Camera dei Deputati.

Studentessa modello, riceve il Premio America Giovani

Intelligente, determinata e desiderosa di dare sempre il massimo, dopo aver ha studiato in Estonia e in Russia si è laureata nel luglio scorso in Mediazione linguistica con 110 e lode alla Statale di Milano. E il 23 gennaio la 22enne medese Alice Ripamonti ha ritirato a Roma, alla Camera dei deputati, il Premio America Giovani, un prestigioso riconoscimento nazionale conferito ogni anno dalla Fondazione Italia Usa ai neolaureati di eccellenza delle università italiane.

Attestato e master gratuito per i neolaureati migliori d'Italia

Un modo per valorizzare il talento universitario, per incentivare gli studenti meritevoli e prepararli al meglio al mondo del lavoro. Perché oltre all’attestato di merito, i giovani selezionati hanno la possibilità di frequentare gratuitamente un master online in «Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy».

"All'inizio non pensavo fosse vero, poi ho realizzato. E' stata una bella soddisfazione"

Tra i mille giovani italiani selezionati c’è anche la brillante studentessa medese, che ammette: «All’inizio, quando mi è arrivata la comunicazione via mail, pensavo fosse una bufala. Poi invece ho realizzato che era tutto vero e sono stata contentissima. E’ stato davvero bello il momento della premiazione a Roma, condividere questa emozione con altri ragazzi provenienti da tutta Italia. Ci siamo confrontati sulle nostre esperienze, sul nostro percorso di studi. E’ stato molto arricchente».

La promettente 22enne ha già quasi terminato il master online e sta frequentando l’Università Cattolica di Milano per conseguire la laurea specialistica in Economia e finanza. I corsi sono tutti rigorosamente in inglese. «Ma per me non è un problema», conclude con un sorriso.