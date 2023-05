Studenti "a lezione di legalità": in cattedra a Desio Carabinieri e amministratori. L'evento si è svolto ieri, mercoledì 17 maggio, al PalaFitLine.

Sensibilizzare gli studenti sui temi della legalità e della lotta alle mafie. E' l'obiettivo dell'iniziativa "A lezione di Legalità", l’evento che si è svolto ieri, mercoledì 17 maggio, al PalaFitLine, organizzato dal Comune di Desio in collaborazione con gli Istituti comprensivi statali cittadini: “Abbiamo promosso un incontro rivolto agli alunni delle classi 3° delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Desio, grazie alla partecipazione del capitano Massimo Polinori, dell’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale Monza e Brianza – sottolinea l’assessore alla Pubblica istruzione Andrea Civiero - E' stata una giornata stimolante e il dibattito con i ragazzi è stato davvero ricco di spunti. La conoscenza delle istituzioni, da parte delle giovani generazioni, è alla base della nostra Costituzione e la loro divulgazione è un modo per contrastare la criminalità”.

L'iniziativa ha voluto offrire un'occasione di confronto e dibattito su tematiche di attualità. Prosegue Civiero:

“Semplici regole, spiegate e raccontate, per far capire agli alunni quanto sia importante il rispetto di esse per il bene comune, per far comprendere come l’educazione alla convivenza è quel valore da attribuire per condividere con gli altri, diritti, doveri e responsabilità”.