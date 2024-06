Studenti eccellenti, mandateci i voti e una foto

Hanno fatto sacrifici e non si sono mai arresi. Quest’anno gli studenti sono stati tutti più tenaci che mai. E nel complimentarci con loro e con i docenti che li hanno seguiti e le famiglie che li hanno supportati, vogliamo dare un riconoscimento speciale a quelli «doppiamente» eccezionali, perché hanno conquistato un bel voto, sul Giornale di Monza, il Giornale di Carate, il Giornale di Desio, il Giornale di Seregno e il Giornale di Vimercate.

Come partecipare per il Giornale di Monza

Per partecipare all'iniziativa del Giornale di Monza basta inviare una mail a redazionegiornaledimonza@gmail.com segnalando nome, cognome, classe, scuola e media dei voti dell’alunno (e inviare in modo opzionale anche una fotografia).

Vale per gli studenti delle scuole medie e superiori di Monza, Lissone, Muggiò, Brugherio e Vedano.

Tutti saranno pubblicati a partire da martedì 25 giugno sul Giornale di Monza.

Per chi deve sostenere l’esame di terza media o la maturità l’invio potrà avvenire una volta conosciuto il voto finale, sempre con le stesse modalità, ovviamente nel corso delle prossime settimane.

Come partecipare per il Giornale di Seregno, il Giornale di Carate e il Giornale di Desio

Per quanto riguarda il Giornale di Seregno, il Giornale di Carate e il Giornale di Desio i canali di invio sono altri: per il Giornale di Seregno e il Giornale di Desio mail (redazione@giornalediseregno.it o redazione@giornaledidesio.it) o Whatsapp al numero 350.5190287, per quanto riguarda il Giornale di Carate la mail (redazione@giornaledicarate.it) o Whatsapp al numero 338.4036896

Per questi tre giornali del Gruppo Netweek l'iniziativa è rivolta agli studenti delle primarie di primo grado, delle primarie di secondo grado e delle secondarie di primo grado: nel primo caso per chi ha ricevuto una media voti pari ad "Avanzato", nel secondo caso e nel terzo caso per chi ha avuto una media pari o superiore all'8 (compreso l'esame di terza media), mentre per la Maturità per chi ha avuto un voto uguale o superiore a 80/100. E' necessario segnalare nome, cognome, classe, scuola e media dei voti dell’alunno oltre che mandare una foto

Come partecipare per il Giornale di Vimercate

Per il Giornale di Vimercate l'iniziativa è rivolta agli alunni delle primarie di primo grado, delle primarie di secondo grado e delle secondarie di primo grado: nel primo caso per chi ha ricevuto una media voti pari ad "Avanzato", nel secondo caso e nel terzo caso per chi ha avuto una media pari o superiore all'8 (compreso l'esame di terza media), mentre per la Maturità per chi ha avuto un voto uguale o superiore a 80/100.

Per partecipare è necessario inviare nome, cognome, classe, scuola e media dell'alunno e una foto alla mail redazione@giornaledivimercate.it o al numero Whatsapp 345.6126540.