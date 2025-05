Studenti, famiglie e Comune fanno squadra per una Scuola più bella

Studenti, genitori, Istituto comprensivo e Comune al lavoro insieme per una scuola più bella: il 17 maggio a Villasanta va in scena la giornata

“CuriAmo la scuola”.

Studenti, famiglie e Comune fanno squadra per la scuola

L’iniziativa, aperta esclusivamente ai soggetti firmatari del Patto di collaborazione, consiste in una giornata di piccole manutenzioni su tutti i plessi scolastici cittadini con interventi di miglioramento del decoro concordati con la Dirigenza scolastica. Il programma prevede la partecipazione attiva degli studenti e delle famiglie, con lo scopo di migliorare l’ambiente di vita dei ragazzi e di sensibilizzare tutti sulla cura dei propri luoghi. Bambine, bambini, ragazzi, famiglie e insegnanti lavoreranno fianco a fianco trasmettendo concretamente un messaggio essenziale: la scuola è un bene comune e tutti siamo responsabili nel prendercene cura.

Una risposta ai vandalismi

Un esempio educativo che diventa anche strumento di contrasto al fenomeno dei vandalismi e dell’incuria con cui spesso i Comuni si trovano a dover fare i conti. Il materiale e le attrezzature verranno fornite dal Comune, grazie anche alla sponsorizzazione de "Il Gigante" e "Il Centro Commerciale Villasanta". Al mattino, a tutti i partecipanti, L’Amministrazione comunale offrirà la colazione a cura di "Vivenda". Al progetto, per conto del Comune, hanno collaborato gli assessorati ai Lavori pubblici e all’Istruzione:

“CuriAmo la Scuola nasce da una visione semplice ma profonda: educare al rispetto e alla cittadinanza attiva attraverso l’esperienza concreta. Mettere le mani nella terra, dare colore a uno spazio comune, collaborare per uno scopo collettivo: ogni gesto compiuto in questa giornata è parte di un processo educativo che va ben oltre il risultato materiale. Un piccolo gesto collettivo, che lascia un segno profondo nel modo di vivere e sentire la scuola”.

Il programma, scuola per scuola

Plesso Villa-Tagliabue: In collaborazione con la società "Vivenda", verrà utilizzato lo spazio già recintato per creare un orto didattico. Verrà inoltre dipinta la recinzione sul lato via Cesare Battisti.

Plesso Arcobaleno: Lavori di pulizia presso lo stagno dei pesci e collocazione di nuovi vasi protettivi intorno all'area acquatica. Nei giardini di via Resega, invece, verranno messe a dimora nuove piantumazioni nelle aiuole per spazi verdi più accoglienti.

Plesso Oggioni: In corrispondenza dell’ingresso di piazza Daelli verrà seminato un mix per farfalle e api, vicino alla recinzione, e saranno piantumati cespugli nelle aree vuote delle aiuole. Nel cortile e nelle aiuole aromatiche saranno integrate le piante esistenti per completare la copertura dell'area. In corrispondenza dell’ingresso interno è prevista la sistemazione dell'aiuola in cima alle scale con nuove piante decorative. Infine lavori di manutenzione sul giardino via Bacchelli e sull’orto didattico.

Plesso Fermi: Saranno smontate le porte dei bagni del secondo piano (attività a cura del Comune), ne saranno preparate le superfici e verrà data loro nuova vita con la tinteggiatura.