Studenti in montagna, grazie al Cai di Paina e Giussano

Il Cai di Paina e il Cai di Giussano, si sono messi insieme per «regalare» ai bambini l’emozione della montagna e del trekking.

Convenzione con l'istituto Don Beretta

I due sodalizi della città hanno deciso di unire le forze per organizzare alcune uscite didattiche con le classi dell’Istituto comprensivo Don Rinaldo Beretta. Il progetto è stato suggellato formalmente: è stata infatti stipulata una convenzione tra le scuole elementari di Paina, Robbiano, Birone, le medie di Paina e le due sezioni del Club Alpino Italiano del comune di Giussano.

Gite ed esperienze in montagna

Quest’iniziativa accompagnerà gli alunni per tutto l’anno scolastico; i soci del Cai di Paina e di Giussano hanno proposto diverse gite ed esperienze tra natura e montagne, gli insegnanti poi, in base alle altre attività didattiche ed extra scolastiche, sceglieranno quali proposte realizzare.

Sono numerosi i soci delle due sezioni del Cai che si sono resi disponibili per la realizzazione di questo progetto, trasmettendo ai più piccoli le loro conoscenze ed esperienze tra boschi e monti. Poter contare sui veterani del club alpino del nostro territorio è una grande risorsa, con la speranza che la loro passione possa essere d’esempio sia per i più piccoli che per i ragazzi delle scuole secondarie.

La prima uscita didattiche

Mercoledì 4 ottobre le classi dalla prima alla quinta elementare di Birone hanno già iniziato l’avventura: sono partite dalla stazione di Mariano con il treno delle 8:17, in totale erano presenti 114 bambini accompagnati da ventidue soci appartenenti alle due sezioni del C.A.I. e dieci maestre. Hanno percorso il sentiero Geologico Naturalistico Giorgio Achermann (CO) con sosta alla chiesa di San Miro, per poi percorrere il sentiero Spaccasassi fino a Prim’Alpe. Qui hanno visitato il museo naturalistico e sono poi ripartiti percorrendo la strada, anzichè il sentiero, alla volta della stazione di Canzo.

Le classi prime hanno seguito le vie del paese, sia all’andata sia al ritorno, ritrovandosi con i loro compagni di scuola a Prim’Alpe per visitare il museo. La giornata si è conclusa lasciando molto entusiasmo tra gli alunni, gli insegnanti e i soci della sezione di Paina e Giussano, pronti per una nuova camminata tra divertimento, natura e validi insegnamenti.