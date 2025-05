Studenti in visita alla cioccolateria

Gli studenti dell’Istituto Comprensivo "Paccini" di Sovico si sono recati in visita alla Vecchia Brianza Chocolab. Un percorso che rientra nel progetto “La scuola nell’azienda” dei Maestri del Lavoro di Monza e Brianza.

Studenti alla cioccolateria

Erano presenti le insegnanti Sala Maria Laura e Francesca Ferloni, accompagnate dai Maestri del Lavoro Alberto Cucchi, Cesare Giudici ed Egidio Maggioni. Ad accoglierli il titolare, Andrea Depalma, che in poco tempo ha portato un'azienda artigianale dal 1969 a una piccola industria con 42 dipendenti, 1.500 metri quadrati di copertura edile e un fatturato notevole. Oggi Vecchia Brianza è una realtà conosciuta come “Made in Italy” in tutto il mondo, che produce cioccolato e altri prodotti dolciari d’eccellenza e oltre cento rappresentazioni di oggetti in cioccolato, che piacciono a tutti. Esporta, inoltre, in tutto il mondo, le boule hanno addirittura ricevuto un ambito riconoscimento dal Gambero Rosso. Vecchia Brianza ha raggiunto molti mercati tra cui anche Dubai.

La visita in azienda

"La visita si è snodata tra l’esposizione del frutto di cacao, viene preso il migliore, il trinitario, con aggiunta di burro di cacao, lecitina, vaniglia e altro, per arrivare ai vari cioccolato fondente, cioccolato al latte, cioccolato bianco - spiega il Maestro del Lavoro, Alberto Cucchi - Vecchia Brianza si avvale di macchinari moderni e rispetta tutto il discorso di salute e pulizia degli ambienti. Si sono visti i reparti di confezionamento a macchina, a mano, il magazzino, la sala degli stampi. Non è mancato anche un gradito assaggio per tutti i visitatori. Il titolare ha dato qualche buon consiglio agli studenti, di appassionarsi a qualcosa, di imparare molto, perché anche quello che sembra superfluo, viene tutto prezioso nella vita e poi metterlo in pratica; come ha fatto lui, che con la sua famiglia, mamma e sorella, ha creato un sistema produttivo seppur con lavoro e sacrifici, utilizzando personale giovane e capace. I ragazzi faranno un tema sulla visita per un concorso dei Maestri del Lavoro".