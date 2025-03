Su San Giorgio è scontro tra Lega e Partito democratico

Sul quartiere di San Giorgio, a Desio, è scontro tra la Lega e il Partito democratico.

In un volantino la Lega ha spiegato "gli interventi realizzati" a San Giorgio

A sollevare la contrarietà del Pd è stato il volantino che durante un gazebo la Lega ha distribuito nel quartiere, evidenziando gli interventi realizzati. In merito l’ex vicesindaco Andrea Villa spiega: “Con risorse del Comune abbiamo disposto la riqualificazione dell’area verde tra via Bosio e via don Bonzi, dove verranno rinnovati anche i giochi e saranno piantati nuovi alberi. Prima della caduta dell’Amministrazione stavamo anche lavorando all’area cani di piazza Giotto, richiesta dal Comitato di quartiere". Focus anche sulla sicurezza: “Già approvata la delibera per un ufficio distaccato della Polizia Locale in via Bramante da Urbino, un presidio che garantirà controlli anche per spaccio e abbandono di rifiuti. Proprio in quest’ottica ci siamo già mobilitati con un volantino in più lingue per spiegare ai residenti come fare la raccolta differenziata e disponendo l’invio settimanale di un vigile ecologico”. E sulla trafficata via Tagliabue: “La Giunta era al lavoro per ridurre inquinamento acustico e incidenti, con una serie di interventi volti alla riduzione stimata di 2-3 decibel". L’ex assessore Martina Cambiaghi per la primaria ricorda: “Abbiamo sistemato la pensilina di ingresso e svolto vari interventi per ovviare alle infiltrazioni d’acqua nella palestra, doveva avevamo ereditato dalla precedente Amministrazione una situazione critica. Questo intervento è già avviato e proseguirà nonostante la caduta della Giunta".

Progetti interrotti dalla crisi di Giunta e dalla sfiducia al sindaco

Progetti che, la Lega fa presente, "sono stati interrotti a causa della crisi di Giunta, incendiata da chi, dalle fila del Pd, pretende - e non vede l’ora - di tornare su quello scranno da cui non ha saputo governare la città e conclusa da chi, nel resto della maggioranza, non ha saputo essere all’altezza del ruolo affidatogli dal proprio elettorato e ha sconfessato il suo programma elettorale. Noi abbiamo le idee chiare e da subito abbiamo iniziato a lavorare per tornare al governo di Desio. Vogliamo continuare a fare quello che i desiani ci hanno chiesto e ci richiederanno, riprendendo ciò che è stato interrotto", promettono i lumbard.

Per il Pd "è solo propaganda"

Per il Pd "quella della Lega è solo propaganda" e Mariangela Ravasi, che fa anche parte del Comitato di quartiere e in questi anni ha affiancato i residenti nella battaglia per San Giorgio e piazza Giotto, rimarca: "Trovo troppo comodo e poco professionale scaricare sui predecessori le proprie responsabilità e insuccessi. La Lega continua a raccontare una storia in cui il Partito democratico sarebbe l'unico colpevole dei presunti 'disastri' ereditati. In realtà, sono evidenti le mancanze e i ritardi di un'Amministrazione che ha governato per tre anni senza fornire risposte concrete".

La replica alla Lega

Nel dettaglio, Ravasi chiarisce alcuni punti sollevati dalla Lega:

"Riqualificazione dei giardini di via Don Bonzi: annunciati prima dell'estate 2024, i lavori sono stati rimandati per la terza volta; via Tagliabue: nessuna comunicazione pubblica è mai stata data riguardo al progetto per la "zona 30" e alla riduzione dell'inquinamento acustico. I residenti chiedono da tempo interventi per il traffico e lo smog, ma la Lega ha omesso di spiegare come l'avvio dei lavori della Pedemontana peggiorerà la situazione viabilistica. Attraversamenti pedonali: bene le nuove proposte, ma restano irrisolti i problemi segnalati da tempo, come le strisce pedonali ormai invisibili. Manutenzione scolastica: gli interventi sul tetto e sulla pensilina della scuola, pur doverosi, sono stati tardivi e gestiti con tempistiche inadeguate. Palestra scolastica della scuola Umberto Tagliabue: una struttura nuova con infiltrazioni d'acqua da oltre un anno e mezzo senza soluzione. Non è mai stato fornito il documento richiesto relativo alle manutenzioni effettuate. Piazza Giotto: il tavolo di lavoro è utile, ma i risultati concreti mancano: rifiuti mal conferiti, ingombranti abbandonati e scarsa sicurezza permangono. Progetto Illumina: nessuna eccezionalità per San Giorgio, trattandosi di un piano esteso a tutta la città".

Ravasi: "La politica va fatta sul territorio"

Ravasi conclude: "Invitiamo i cittadini ad aprire gli occhi. La politica deve essere fatta sul territorio, ascoltando davvero i bisogni delle persone, non solo quando conviene o in campagna elettorale. La Lega è maestra nel fare promesse sotto i gazebo e nel silenziare le risposte in Consiglio comunale. In tre anni di Amministrazione desiana del Centrodestra, le risposte del vicesindaco Villa alle nostre interrogazioni sono state poche e generiche", conclude Ravasi. Ora è il momento di lavorare insieme per restituire a Desio il volto che merita".