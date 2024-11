Successi sul ghiaccio per le atlete della Skate On Ice di Desio, che hanno ben figurato nelle gare in cui sono state impegnate.

Ottime prestazioni per le atlete della Skate On Ice

Emozioni e traguardi raggiunti sulla pista di ghiaccio di San Donato Milanese, dove la società Skate On Ice di Desio ha visto il debutto e il successo di giovani atlete nel prestigioso Trofeo delle Regioni, prima prova del campionato Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (Fisg) fascia Silver. Queste gare hanno regalato grandi soddisfazioni sia agli atleti che agli allenatori, confermando la bontà del lavoro svolto dalla società e dal suo staff tecnico. Ottimo nono posto all'esordio, nella categoria Basic Novice, l’atleta Elisa Bartolini, 10 anni, di Cinisello Balsamo, dimostrando una grande grinta e capacità di gestione della pressione.4

L'allenatrice orgogliosa delle atlete

"Nonostante le emozioni del debutto, Bartolini ha saputo esprimere tutto il suo talento, guadagnandosi l’apprezzamento del pubblico e dei tecnici presenti", ha detto l’allenatrice Valentina Cerri, orgogliosa del percorso fatto fino a qui dalle sue atlete. Ha aggiunto: "In questa prima prova come società abbiamo avuto l'esordio di due giovani atlete, che hanno dimostrato di avere un ottimo potenziale di crescita anche per le gare future e, come staff tecnico, siamo molto contenti del lavoro fatto finora e dei risultati raggiunti nella prima prova. Per queste piccole è stato un esordio molto bello, e guardiamo con fiducia al futuro".

Atlete sul podio

Tra le altre gare, domenica 27 ottobre, la scena è stata dominata dalla più esperta Sara Di Cristofaro, 19 anni, di Barlassina, che nella categoria Senior ha conquistato il primo posto, raggiungendo il suo personal best tecnico e artistico. "Una performance matura e una prova ben eseguita che ha confermato la notevolissima preparazione e il talento di Di Cristofaro, atleta che rappresenta un grande motivo di orgoglio per la società". L’ultima gara si è tenuta domenica, 3 novembre, occasione per ulteriori conferme e nuovi traguardi al trofeo Winter Cup a Oggiona Santo Stefano (Varese). Per questa gara l’allenatrice Cerri ha espresso fiducia e determinazione, sottolineando: "Siamo soddisfatti dei traguardi raggiunti come staff; questi ci incoraggiano ma ci dicono anche dove possiamo migliorare e crescere. Ringrazio anche tutte le atlete non andate a podio ma che si sono ottimamente comportate". Sul gradino più alto del podio, prima classificata, è salita Alessandra Sala, seguita da Martina Turati e Sara Ceruti (categoria Venere); quarto posto per Alice Cattaneo e quinto per Alice Micari (categoria Terra). Anche tante altre atlete della società sono state premiate: per la categoria Uranio Sofia D’Angelo, Alessia Bacchi e Carolina Bazzi. E per la categoria Nettuno, Emma Meago è arrivata seconda classificata. Intanto, continua la preparazione per i nuovi importanti impegni che attendono le atlete della Skate On Ice.

