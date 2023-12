Successo per il concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia di Seveso, ma niente spettacolo il 6 gennaio

Grande successo per il tradizione concerto di Natale del Corpo Musicale Santa Cecilia di Seveso. Il gruppo ha tenuto lo spettacolo presso la chiesa di San Carlo Altopiano.

Un concerto diverso dal consueto per il corpo musicale Santa Cecilia di Seveso in quanto affiancato da elementi provenienti da tre differenti cori di voci bianche per un programma totalmente natalizio e di grande suggestione artistica e musicale. Nel corso della serata il Corpo Musicale ha spaziato largamente dalle composizioni più classiche a componimenti contemporanei di grande successo internazionale e ha dimostrato che il format coro-orchestra di fiati ben si presta per attività fortemente coinvolgenti, soprattutto quando coordinate da professionisti della musica come il maestro Luca Panettiere, direttore artistico del corpo dal 2015. I cori che hanno affiancato i bandisti della Santa Cecilia sono stati quelli dell'Istituto “Aldo Moro” di Seregno, del “Don Rinaldo Beretta” di Paina e il coro Siyaya di Seregno diretti rispettivamente dai maestri Fabio Giannese e Carlo Pozzoli.

Si tratta dell'ultimo concerto dell'anno, che chiude una rassegna di interventi di grande intensità da parte del corpo musicale, proprio perché nella scorsa primavera si è concluso ufficialmente il 120º anniversario dalla fondazione del corpo.

Un futuro da definire

Come indicato dal presidente, Riccardo Busetto, in occasione della presentazione del concerto, la situazione del corpo musicale è in questo momento abbastanza complicata. Attualmente privo di sede perché obbligato a lasciare proprio nei giorni scorsi l’edificio in cui per anni ha espletato le sue mansioni artistiche e didattiche, il corpo musicale si trova in questo momento senza una base stabile. Questo è il motivo per cui, come comunicato dal presidente, il 6 gennaio non potrà svolgersi il consueto e tradizionale concerto dell'Epifania.

Un momento che, con l’aiuto delle autorità del Comune – come dichiarato dal sindaco Alessia Borroni e dal presidente del consiglio comunale di Seveso, Roberto Donghi, presenti in sala – si cercherà di superare in tempi brevi.

Le attività del corpo musicale rimarranno comunque vive, soprattutto le attività didattiche. Le prove, sempre che si riesca a risolvere la situazione della sede in tempi brevi, riprenderanno regolarmente a partire da febbraio prossimo.