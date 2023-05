Nella mattinata di domenica 21 maggio si è tenuta nel Parco GruBrìa la Giornata del Verde Pulito, appuntamento annuale istituito da Regione Lombardia per sensibilizzare la cittadinanza sull’abbandono dei rifiuti.

Successo per la Giornata del Verde Pulito al Parco GruBrìa

Durante questa giornata ben 95 comuni sparsi in tutta la Lombardia si sono impegnati in attività di pulizia del verde e sensibilizzazione.

Tanti i presenti, tra assessori presenti, associazioni locali, e cittadini: tutti impegnati nell'iniziativa per prendersi cura del Parco, nonostante la pioggia. Con guanti e sacchi alla mano sono stati percorso sentieri, prati e boschi, e raccolti moltissimi i rifiuti abbandonati.

Tante iniziative sul territorio

Oltre ai comuni che hanno partecipato a questo appuntamento coordinato dal Parco GruBrìa (Cusano Milanino, Desio, Muggiò), il comune di Lissone ha organizzato l’iniziativa nella data del 19 maggio; inoltre sono state numerose le iniziative organizzate nei 10 comuni del Parco. Rese possibili anche grazie alle associazioni del territorio che ogni anno lavorano per aumentare la consapevolezza della popolazione sull’importanza della tutela ambientale.