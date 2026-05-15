All'evento, che ha visto un totale di 700 studenti coinvolti, ha partecipato anche la Polizia di Stato

Nella giornata di mercoledì 13 maggio 2026, presso il Palazzo e Parco Borromeo di Cesano Maderno, si è svolta la manifestazione denominata “Giornata della Legalità”, promossa con la partecipazione delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria, degli Enti di soccorso sanitario e della Polizia Locale.

Successo per la “Giornata della Legalità” a Palazzo Borromeo

L’evento, rivolto a circa 700 studenti di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, ha rappresentato un’importante occasione di incontro tra le istituzioni e i giovani cittadini, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità, del rispetto delle regole e della sicurezza.

La Polizia di Stato ha partecipato all’iniziativa attraverso l’allestimento di appositi stand informativi e dimostrativi, curati da personale della Questura di Monza e della Brianza, della Polizia Scientifica, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria di Monza e del III Reparto Mobile di Milano.

Le attività della Polizia di Stato

Nel corso della manifestazione sono state illustrate le principali attività operative e istituzionali svolte quotidianamente dalla Polizia di Stato, con particolare attenzione ai temi della prevenzione, della sicurezza stradale, della legalità e del soccorso pubblico. Gli studenti hanno avuto inoltre la possibilità di visionare mezzi ed equipaggiamenti in dotazione ai reparti intervenuti, partecipando alle attività dimostrative organizzate dal personale presente.

L’iniziativa ha costituito un momento di confronto e sensibilizzazione sui temi della legalità e della sicurezza, favorendo il dialogo tra le istituzioni e i più giovani.