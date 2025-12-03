Ad assistere al Concerto multimediale del Maestro Maurizio Padovan erano presenti un centinaio di persone che hanno riempito la Sala consiliare e applaudito ogni esecuzione al violino del Maestro

Successo domenica 30 novembre per il Concerto “Note stuprate” organizzato dalla Sezione ANPI di Limbiate. Un evento che ha concluso il ciclo di iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale contro la violenza di genere.

Successo per la serata organizzata dall’Anpi

Ad assistere al Concerto multimediale del Maestro Maurizio Padovan erano presenti un centinaio di persone che hanno riempito la Sala consiliare e applaudito ogni esecuzione al violino del Maestro.

La serata è stata introdotta da Rosario Traina, Presidente ANPI Limbiate

L’ospite della serata, il Maestro Maurizio Padovan, ha catturato l’attenzione di un pubblico attento e coinvolto nella narrazione storica di violenze e abusi contro le donne che non hanno tempo e che, ancora oggi, riempiono le cronache quotidiane. Il percorso storico è partito dalla fine del 1500 quando la cantante e liutista Anna Guarini fu uccisa dal marito che la accusava di un inesistente adulterio.

Tra le migliaia di vicende sommerse affiora quella della povera Cesira Ferrari, filandiera cremonese, su cui il marito esercitò il “diritto di proprietà” che le costò la vita e che, purtroppo, costa la vita alle tante “Cesire” di oggi.

Accanto a queste storie tragiche, il Maestro ha voluto anche parlare di chi ha avuto la forza di denunciare portando ai presenti esempi di donne che hanno fatto valere le loro ragioni anche nei tribunali.

Artemisia, pittrice che, nel 1611, trascinò il suo violentatore in un processo che lo vide condannato.

La violenza subita e l’umiliante processo che dovette affrontare condizioneranno le opere di Artemisia, ma non le impedirono di realizzarsi come artista, tanto che oggi viene considerata una protagonista della Storia dell’Arte mondiale.

La narrazione è proseguita con la vicenda di Franca Viola, prima donna siciliana a rifiutare il matrimonio con il suo violentatore che avrebbe voluto il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Secondo la legge fascista in vigore fino a una cinquantina di anni fa, infatti, le “nozze riparatrici” estinguevano il reato.

Bisognerà aspettare il 1996 affinchè lo stupro, da “oltraggio contro la morale”, venisse riconosciuto come “reato contro la persona”

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Infine, i presenti sono stati coinvolti nel racconto della vita difficile di Billie Holiday, la più grande cantante jazz del XX secolo.

Visse un’infanzia difficile e tormentata in un quartiere povero di Baltimora dove fu violentata all’età di dieci anni e venne addirittura incolpata di aver adescato il suo violentatore. Trascorse la sua giovinezza tra riformatori e bordelli.

A quindici anni cominciò a cantare in alcuni locali di New York e, in pochi anni, divenne una celebrità che la portò a collaborare con i più famosi jazzisti dell’epoca, da Duke Ellengton a Luis Armstrong. Il successo però non riuscì a farle dimenticare il trauma delle violenze subite che cercherà di colmare con la droga e l’alcool, causa della sua morte all’età di 44 anni.