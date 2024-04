Sui kart l'adrenalina della velocità diventa terapia

Alla guida dei kart per provare quell’adrenalina che può servire anche da terapia.

E’ stata un successo la manifestazione promossa nella giornata di oggi, sabato 20 febbraio, a Vimercate dall’assessorato allo Sport , guidato dalla vicesindaco Mariasole Mascia, con la fondamentale collaborazione dell’associazione "Wheelchair karting", che si occupa di offrire un occasione di divertimento attraverso emozione positive.

Piazza Unità d'Italia trasformata in kartodromo

Per l’occasione piazza Unità d’Italia è stata trasformata in un vero e proprio kartodromo. Qui persone con disabilità di vario tipo hanno potuto provare l’ebbrezza di pilotare, in tutta sicurezza, i velocissimi mezzi affiancati da assistenti esperti. Sfrecciando davanti al Municipio e al Santuario.

Lo scopo dell'associazione

"La nostra associazione è nata pochi anni fa per volontà di Nico, un ragazzo finito in carrozzina 13 anni fa a causa di un incidente stradale - ha spiegato uno dei responsabili del sodalizio con sede a Pessano con Bornago - Per anni, dopo l’incidente, Nico ha corso con i kart. Poi ha pensato di sfruttare questa sua passione per offrire alle altre persone come lui la possibilità di rimettersi in gioco, competere con se stessi e con la vita nel raggiungere risultati prima ritenuti impossibili. La kart-terapia stimola e consente di condividere emozioni positive che si sprigionano grazie all’adrenalina. Nel solo ultimo anno sono state ben 4mila le persone che sono salite sui nostri kart".

Alla guida anche persone down, autistici e non vedenti

I particolari kart consentono di pilotare a persone in carrozzina, down, autistiche e anche ipovedenti e non vedenti, grazie al doppio seggiolino, ai doppi comandi e a caschi dotati di interfono.

"A breve, grazie all’intelligenza artificiale - fanno sapere ancora dall’associazione - avremo kart che si piloteranno con un piccolo joystick e semplicissimi movimenti delle dita".

Un approdo non causale a Vimercate: "L’Amministrazione comunale ha dimostrato grande sensibilità e interesse".

La soddisfazione della vicesindaco, anche lei alla guida

"E’ stata sicuramente una bella esperienza - ha commentato la vicesindaco Mascia, salita anche lei su uno dei kart speciali - Sono state tante le persone che hanno aderito con entusiasmo. Vogliamo proseguire la collaborazione con l’associazione organizzando altre iniziative simili".

