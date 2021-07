La storia di Paolo Mori che, sui social, insegna ad amare lo Spazio

Una pagina Instagram di divulgazione scientifica: per amanti dello Spazio e non. È questo il progetto creato e lanciato da un giovane brioschese, Paolo Mori, classe 1997, studente di Ingegneria Aerospaziale al Politecnico di Milano.

Una pagina... spaziale. Quella di Paolo Mori

Ad accompagnarlo in questa avventura il suo amico e compagno di corso Filippo Oggionni, di Bergamo, conosciuto in università e che con lui condivide la passione per le stelle.

"Mi ha sempre appassionato l’idea di trasmettere un po’ della mia passione per il mondo dello Spazio. Troppi sono gli argomenti che la gente non conosce e le notizie che passano un po’ in sordina; da qui è nata la mia idea di aprire una pagina incentrata su questo tema" ha raccontato Paolo.

La pagina, chiamata Space_Rendezvous, ha aperto i battenti su Instagram questo aprile e già conta quasi trecento seguaci. Tra diapositive e piccoli video, i curiosi si possono destreggiare tra i più vari argomenti e magari scoprirsi nuovi appassionati. Uno degli ultimi video caricati? Jeff Bezos e il turismo spaziale.

Il suo mito? Paolo Nespoli

Ma Paolo è molto di più di questa pagina su Instagram. La sua passione nasce quando lui era un bambino, da quel momento non l’ha più abbandonata e ha fatto di tutto per raggiungere i suoi obiettivi.

"Il sogno da piccolo era quello di fare l’astronauta, ora le mie vedute sono più ampie ma il mio obiettivo è quello di trovare un lavoro inerente allo Spazio".

Obiettivo che Paolo ha già quasi raggiunto: "Fra poco inizierò un percorso tesi che mi porterà a lavorare in un’azienda che fa logistica spaziale. Sono felicissimo e non vedo l’ora".

A farlo innamorare delle stelle e dei pianeti è stato un altro brianzolo, l’astronauta Paolo Nespoli, un vero mito per lui.

"Ho avuto modo di incontrarlo più di dieci volte e ogni volta che riuscivo a vederlo la mia passione aumentava a dismisura".

A quella per lo Spazio, Paolo affianca, nella sua nuova pagina Instagram, anche quella per la divulgazione.

"Ho scoperto che mi piace molto provare a far appassionare le persone a queste tematiche. La conferma è arrivata con le ripetizioni che dò a ragazzi del liceo, provare a spiegare loro cosa mi affascina di una determinata materia è una cosa che mi piace moltissimo".

Ma non solo le ripetizioni: Paolo scrive infatti anche articoli per due giornali di settore che confermano nuovamente la sua passione per l’informazione e per lo Spazio.