Sul fronte del Covid invariato il numero dei decessi

Un leggero aumento del numero dei contagiati, mentre nessuno altro decesso: è il bilancio, sul fronte Covid, dell'ultima settimana a Seveso

Si è arrestato il numero dei decessi

Il bollettino fornito dalla Regione all'Amministrazione comunale parla di 2.453 contagiati da inizio pandemia (con un incremento di 10 unità rispetto all'ultima settimana, di cui i deceduti sono rimasti 71 (numero invariato rispetto a sette giorni fa), mentre i guariti sono 2.347 (in 9 nell’ultima settimana).

Proseguono intanto a ritmo elevato le vaccinazioni sul territorio regionale. Nel Comune di Seveso hanno ricevuto la prima dose 11.086 residenti, pari al 54,47% della popolazione target, mentre la seconda dose è già stata somministrata a 4.517 cittadini.

Nonostante il passaggio della Lombardia in area bianca, dall'Amministrazione arriva la raccomandazione di proseguire nelle buone pratiche per contrastare e contenere il contagio da coronavirus: lavarsi spesso le mani, mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, evitare le strette di mano e gli abbracci, usare la mascherina, evitare luoghi affollati.