Sul "nuovo" asilo di via XXV Aprile la Lega di Concorezzo replica alle forze di opposizione. Il Carroccio respinge le accuse di concorrenza sleale: "Cercano la polemica a ogni costo".

La Lega replica a Vivi Concorezzo, Rondine e Pd

Una replica secca, arrivata all'indomani del comunicato congiunto diramato dalle forze di opposizione sulla vicenda "nuovo" asilo di via XXV Aprile. Lo storico asilo comunale, lo ricordiamo, a partire dal prossimo anno sarà gestito da un soggetto privato: una scelta, quella dell'Amministrazione, contestata in più di un'occasione dalle minoranze. Nelle scorse ore, in particolare, il Comune è stato accusato di concorrenza sleale nei confronti degli altri soggetti presenti sul territorio.

"Ora è tutto chiaro. Alla compagine di centrosinistra (PD, Rondine e Vivi Concorezzo) non interessa il futuro della scuola di via XXV Aprile, dei bambini che la frequentano e dei futuri servizi che vi verranno implementati - si legge nella nota diramata dalla Lega di Concorezzo - Non interessa che grazie alla nuova gestione che l'Amministrazione Comunale ha individuato, l'esperienza della scuola dell'infanzia continuerà potenziata con nuovi servizi come l'approccio bilingue, la sezione primavera e i pre/post scuola fascia 7-18. A loro interessa solo fare polemica, sterile, a prescindere. Prima quasi auspicando la chiusura della scuola, poi accusando l'amministrazione di non avere progettualità e ora lamentandosi perché l'Amministrazione Comunale fa conoscere ai cittadini il nuovo servizio e i nuovi gestori".

"Dimenticano quanto fatto da questa Amministrazione"

"Fa sorridere poi sentire le minoranze parlare di concorrenza sleale alle altre realtà private che si occupano di infanzia a Concorezzo: evidentemente non sanno che questa Amministrazione ha attivato per la prima volta la misura Nidi Gratis, ha raddoppiato la durata delle convenzioni con molte di esse, ad alcune ha ceduto gratuitamente spazi comunali importanti durante il Covid e ha da poco istituito un capitolo di bilancio sostanzioso per l'abbattimento del costo delle rette - conclude il comunicato - Ecco il vero volto del centrosinistra concorezzese: la polemica a prescindere".

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, che ha precisato: "Non c'è alcuna concorrenza sleale. Gli appuntamenti che abbiamo organizzato servono anche e soprattutto per le famiglie che già hanno i bimbi iscritti all'asilo e che quindi hanno giustamente necessità di conoscere il nuovo soggetto. Sottolineo comunque che non ci sono altre iniziative in vista dopo quella di sabato 24 febbraio. Successivamente i gestori cammineranno con le loro gambe".