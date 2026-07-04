Emozioni da incorniciare per la compagnia di danza MC Group Urban Dance Company, guidata dalla giussanese Michela Cerrone: hanno ballato a Milano, sul palco di Gloria Gaynor

29 giugno memorabile

Una notte da ricordare per la compagnia di danza MC Group Urban Dance Company, guidata dalla giussanese Michela Cerrone con sede a Mariano . Il 29 giugno il gruppo di ballo è andato in scena, a Milano, al concerto della leggendaria – oggi 82enne – Gloria Gaynor. Una vera icona della disco music mondiale che ha voluto al suo fianco, anche il corpo di ballo della MC, scelto per l’occasione da lei stessa in persona. I ragazzi della compagnia sono stati protagonista di tre performance intense e coinvolgenti che la stessa artista ha pubblicamente definito come «un’incredibile aggiunta al suo spettacolo ».

I coreografi

A guidare la compagnia sono stati i coreografi Michela Cerrone e Vincenzo Gallone, i quali con il loro progetto sono stati in grado di distinguersi nel panorama della danza urbana nazionale ed internazionale e in questa stupenda occasione – creando un «perfect match» artistico con l’ artista.

«L’incontro tra varie generazioni su questo palco ha rapito tutti i presenti che, durante la straodinaria performance del brano “I will survive”, non hanno potuto trattenere applausi scroscianti e danze gioiose, rendendo omaggio nel migliore dei modi a tutti gli artisti sul palco» ha commentto Cerrone.

19 ballerini sul palco

I 19 talenti sul palco con Gloria Gaynor sono stati Sofia Pasqual, Alessia Occhiato, Jacopo Romano, Aurora Pasqual, Elena Pupo, Marianna Regondi, Giulia Galimberti, Alice Romeo, Rebecca Denuzzo, Beatrice Pennati, Matteo Romano, Alessandro Dell’Orto, Daria Forte, Giorgia Suppa, Giulia Germani, Alice Elliott, Federica Verani, Annalisa Porto e Denis Burghelea. Tutti giovani della zona.

Una serata davvero speciale e unica che resterà nella loro memoria.