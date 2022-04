Sul set della fiction "Vostro onore" con Stefano Accorsi

In tv

Massimo Bacciu: "Per cambiare lavoro e fare l'attore ormai è tardi, ma finchè mi diverto..."

Massimo Bacciu ha fatto la comparsa nella fortunata fiction Rai "Vostro onore" con Stefano Accorsi.

Sul set della fiction "Vostro onore" con Accorsi

Gli amici e i conoscenti da una settimana lo chiamano "signor procuratore". E lui ribatte divertito con un: "Adesso vi faccio l’autografo". Massimo Bacciu, 61 anni, casa a Seveso ma per anni residente a Cesano Maderno, fotografo professionista conosciuto come Max Ciuba, è finito in televisione. Ha fatto la comparsa nella fortunata fiction Rai "Vostro onore" con Stefano Accorsi e, nelle vesti di serissimo procuratore, è stato più volte inquadrato in una delle scene principali dell’ultima puntata.

"Io e mia moglie ci divertiamo tantissimo"

"Il fotografo lo faccio ancora, e per fare l’attore ormai è tardi - commenta con ironia - Ma finché mi chiameranno per fare la comparsa in spot pubblicitari, film o fiction, andrò. Anzi, andremo, visto che quasi sempre la proposta arriva anche a mia moglie. Ci divertiamo tantissimo". L’esperienza dei Bacciu davanti alla telecamera era iniziata un po’ per gioco e un po’ per necessità, come conseguenza dell’emergenza Covid che aveva ridotto drasticamente eventi, cerimonie e feste. Prima uno spot diretto da Gabriele Muccino, poi il film "House of Gucci" con Lady Gaga. Da allora non si sono mai fermati.

Aspettando la seconda stagione

La permanenza sul set della serie tv con Accorsi è durata due giorni, la scorsa estate. "A Milano faceva un caldo terribile - ricorda Bacciu - Un giorno abbiamo girato nell’aula di una scuola trasformata in aula di tribunale, per la scena in cui il giudice Pagani, interpretato da Accorsi, rinuncia all’incarico di presidente del Tribunale, e un giorno, era un sabato, la scena in cui il giudice esce dal Tribunale dopo la clamorosa rinuncia e scende la scalinata accerchiato dai giornalisti". Il set era ovviamente blindatissimo. "Non sapevamo la trama della fiction: per scoprirla abbiamo dovuto aspettare la messa in onda degli episodi. Una seconda stagione? Chissà. Certo è che se ci richiamassero ne saremmo contenti".