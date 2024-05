Sul tetto della D'Acquisto un impianto fotovoltaico

Il Comune di Cesano Maderno ha analizzato le scuole più energivore e ha scelto la secondaria di primo grado Salvo D'Acquisto per l'installazione dei primi pannelli.

Il primo impianto fotovoltaico

Sul tetto della Salvo D'Acquisto, il primo impianto fotovoltaico di un istituto scolastico cittadino. A fare il punto, in replica alle accuse di lassismo lanciate in Consiglio comunale dalla consigliera Ambra Camisasca (Con Bosio per Cesano) è stato l'assessore al Lavori pubblici, Manuel Tarraso: "In fase di presentazione della domanda a Regione Lombardia per l'istituzione della prima Comunità energetica rinnovabile della città, abbiamo valutato che quella su cui ha più senso intervenire è la Salvo D'Acquisto".

Nei prossimi anni la scuola secondaria di primo grado di via Duca D'Aosta sarà interessata da un'importante riqualificazione (che interesserà anche l'aula consiliare, che sarò intitolata all'ambasciatore Luca Attanasio). Camisasca ha lamentato come "concretante non è stato fatto ancora nulla di sostanzioso per il fotovoltaico": "Per la riqualificazione e ristrutturazione dell'aula consiliare siete andati lunghi con la progettazione e con l'affidamento dei lavori e quello che era stato annunciato per il 2023, forse inizierà a giugno 2024", la critica alla maggioranza.

L'assessore Manuel Tarraso ha ricostruire l'iter dei lavori: