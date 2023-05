Sulbiate: appello per trovare Gino, il barbagianni scappato da "casa"

"Aiutateci a ritrovare Gino, il nostro amato barbagianni". E' questo l'accorato appello lanciato oggi, mercoledì 17 maggio 2023, da Veronica De Stefano, titolare insieme a Carmen e Dino dell'omonina azienda agricola che si trova in via Manzoni, a Sulbiate.

Da stamattina non si hanno più notizie del rapace che si trovava nella sua gabbia fino a ieri sera.

I titolari dell'azienda agricola, al momento, non se la sentono di escludere nessuna ipotesi sulle cause che hanno portato all'improvvisa sparizione del loro rapace.

"Stamattina ci siamo accorti che la gabbia era aperta e Gino era scappato, sparito nel nulla - ha sottolineato la donna - L'abbiamo cercato ovunque ma di lui nessuna traccia. Inizialmente pensavamo si fosse nascostro tra qualche ramo, sugli alberi. Ma nulla. Abbiamo anche interpellato una professionista che si occupa della ricerca di volatili scappati che ci ha consigliato di lasciare la gabbia aperta con dentro del cibo. Però non capiamo come Gino possa avere aperto la gabbia da solo. Al momento non abbiamo elementi per sospettare che possa trattarsi di un furto ma non vogliamo escludere alcuna ipotesi".