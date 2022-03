Limbiate

"Sulla terra del Congo": l'Istituto Castiglioni ricorda l'ambasciatore. Domani, venerdì 11 marzo un incontro per onorare la memoria di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Mustapha Milambo

Senso del dovere e amore per il prossimo. Un binomio che ha accompagnato fino alla fine l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo. Coraggio e profondo senso civico da trasmettere ai giovani. Per questo motivo l'Iss Luigi Castiglioni di Limbiate organizza domani, venerdì 11 marzo alle 21, nell'aula magna della villa Crivelli Pusterla un incontro culturale,

con il patrocinio del Comune di Limbiate, dal titolo "Sulla terra del Congo : l'ambasciatore Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo: responsabilità solidale e impegno attivo"

Si parlerà della situazione politico-economica del Congo

Relatrice della serata Giusy Baioni, giornalista giornalista esperta dell'Africa Centrale. Interverranno alcuni ospiti e parteciperà anche la banda musicale "Corinna Bruni". L' evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sui canali del Comune di Limbiate. "Siamo onorati di presentare sul territorio un'iniziativa che mantenga viva la memoria dei nostri tre eroi e che mantenga sempre viva l'attenzione sulle condizioni della popolazione congolese, in una terra martoriata da immensi interessi economici internazionali - hanno spiegato le professoresse Patrizia Zafferami e Lia Mantegazza - Con il prezioso contributo di Giusy Baioni si parlerà della situazione politico-economica del Congo e, contestualmente, si farà il punto sulle indagini in corso per accertare le cause della morte dei tre grandi eroi".

Pianta di corbezzolo in onore di tre grandi uomini

"Limbiate e il nostro Istituto non dimenticano, siamo sentinelle della memoria - ha aggiunto la Dirigente scolastica Viviana Guidetti - Il 22 maggio scorso, nell' area verde del Castiglioni, venne piantato un corbezzolo in onore dei tre grandi uomini. Un albero dal profondo significato simbolico in quanto rappresenta il tricolore italiano".