Sull'area ex Star nasce una nuova città

Una nuova città. Un progetto destinato a cambiare il volto di Agrate riqualificando un’area che ha fatto la storia e che da anni è abbandonata al suo destino.

La proposta della proprietà spagnola

Ha ottenuto, giovedì scorso, 9 novembre, il via libera di tutto il Consiglio comunale di Agrate l’atto di indirizzi in merito all’avvio del procedimento urbanistico per la rigenerazione urbana del comparto produttivo Star. Una proposta che ridisegna completamente l’enorme area (quasi 200mila metri quadrati) compresa tra le vie Matteotti e Montegrappa e l’autostrada A4; progetto messo sul piatto dalla proprietà spagnola, Gallina Blanca, del glorioso marchio che ha portato il nome di Agrate per il mondo.

E se l’attuale parte produttiva proseguirà la propria attività con la possibilità anche di un ulteriore ampliamento, per un totale di quasi 65mila metri quadrati, la parte restante (quasi 130mila metri quadrati) fatta in gran parte di capannoni e palazzine dismesse da anni ospiterà un nuovo quartiere della città con una vocazione ricettiva, commerciale, industriale e con una particolare attenzione all’ambiente. Non ci sarà, invece, spazio per altre case.

La proposta è stata vagliata dall’Amministrazione comunale, che si è avvalsa della consulenza del Centro studi «Pim» (Programmazione Intercomunale dell’area Metropolitana ); e giovedì, è stata sottoposta al voto del Consiglio.

Un'area grande quanto il centro storico di Agrate

"Stiamo parlando di un’area enorme, di dimensioni simili a quelle del centro storico di Agrate - ha spiegato il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Marco Valtolina - Un’area totalmente urbanizzata e isolata dal resto del contesto urbano. La proposta delle proprietà e il confronto con l’Amministrazione comunale, che ha messo sul tavolo precise richieste che sono state recepite, ha prodotto un progetto che ridisegna completamente il comparto ".

La proposta progettuale

Innanzitutto (e questa è stata una precisa richiesta avanzata dalla Giunta di centrosinistra) verrà mantenuta l’attuale attività produttiva nel nuovo stabilimento realizzato da "Gallina Blanca" a margine della parte storica del comparto.

"Non solo - ha precisato l’assessore Valtolina - E’ previsto il mantenimento in capo alla proprietà di un’ulteriore area per futuri ampliamenti della produzione. Il tutto per un totale di 64.700 metri quadrati".

I restanti due terzi circa (127.500 metri quadrati) avranno invece nuove vocazioni con importanti ricadute anche pubbliche. Al posto dei vecchi capannoni troveranno spazio un motel, una Rsa (anche questa chiesta espressamente dall’Amministrazione comunale), un polo commerciale al cui interno potranno sorgere al massimo due strutture di media distribuzione, altri piccoli negozi, ristoranti e bar. E ancora: un’area sportiva privata da ben 15mila metri quadrati (con anche un impianto coperto), un’area produttiva che potrà però ospitare soltanto aziende ad alto contenuto tecnologico, palazzine per uffici e terziario, una struttura per la cosiddetta "logistica dell’ultimo miglio", una serie di parcheggi interrati.

Tra le opere pubbliche anche un boulevard e un grande parco

E poi diverse opere pubbliche a favore della città. Innanzitutto un vero e proprio boulevard che attraverserà il quartiere da via Matteotti fino a via Montegrappa composto da una strada carrabile affiancato da ciclopedonali e filari di alberi. Nuova strada che rivoluzionerà la viabilità di tutta la zona. Inoltre, nascerà un grande parco urbano di circa 13mila metri quadrati. «

Sempre in capo all’operatore privato è prevista anche la cessione al Comune di un’area sul fronte verso via Montegrappa, dove verrà ricavata la nuova sede del magazzino comunale e della Protezione civile di Agrate e anche di ampliare la confinante isola ecologica.

Infine, il vecchio depuratore a servizio di "Star", collocato oltre l’autostrada, verrà dismesso (quello nuovo verrà realizzato all’interno dell’area di espansione che l’azienda terrà per sé) e lascerà posto ad un hotel.