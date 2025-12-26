Super sportivo e aspirante cuoco: «Ugo Mask» ai fornelli di Masterchef

Ugo Mascheroni di Giussano, personal trainer e istruttore di triatlon ha partecipato ai live cooking di Masterchef.

Aspirante cuoco in tv

Dallo sport alla cucina… quella di Mastercef. Esperienza davvero piena di emozioni per il giussanese Ugo Mascheroni, da tutti conosciuto come “Ugo Mask”. Super sportivo, personal trainer, esperto di alimentazione e a quanto pare, pure aspirante cuoco

Ugo Mascheroni, (classe 1978) ha partecipato al noto format in onda su Sky, quest’anno alla 15esima edizione.

Ai fornelli con il risotto del runner

In molti l’hanno visto ai live cooking e la scorsa domenica 14 dicembre si è parlato di lui anche a «Che tempo che fa», la trasmissione di Fabio Fazio, in cui erano ospiti gli chef Antonino Cannavacciolo e Giorgio Locatelli. Durante l’intervista è stato presentato un trailer della puntata andata in onda poi il 18 dicembre. Protagonista del trailer proprio Ugo Mask che ha sicuramente colpito la giura di chef, grazie al suo «risotto del runner». Ma che era pronto anche a far assaggiare i suoi «paccheri del ciclista» e l’«hamburger del nuotatore».

Il giussanese racconta l’esperienza in tv

«Non ho mai lavorato con chef in una cucina e proprio per questo mi hanno selezionato a provini – ha raccontato Mascheroni, che nella vita è titolare del MaskTrainingClub – Ho raccontato la mia storia, il mio lavoro di istruttore FiTri Triathlon e personal trainer. L’attività sportiva è strettamente legato alla cucina. Da professionista del fitness so quanto sia importante una buona alimentazione. I miei piatti sono studiati per dare il giusto apporto nutrizionale e a Masterchef ho voluto portare proprio piatti bilanciati per chi fa sport».

Non convince la giuria

Scelta che non ha molto convinto la giuria, in particolare Cannavacciolo che ha ironizzato sul suo risotto; poco entusiasta anche Locatelli e Barbieri , che però si è lasciato coinvolgere dal giussanese in una breve sessione di allenamento. Mascheroni sperava di conquistarli con i suoi tre piatti «forti», legati alle tre discipline che caratterizzano il triathlon, e che pratica.

«Sono uno sportivo, ma la cucina mi è sempre piaciuta. Ho partecipato perchè mi è stata offerta una possibilità e mi sono molto divertito. E’ stata una bellissima esperienza», ha commentato.

L’esperienza in tv è durata però poco, solo 4 puntate, ma è riuscita a farlo conoscere e a diventare l’idolo di tutti i suoi amici e conoscenti.