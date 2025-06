Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto di sabato 31 maggio, con il Jackpot che arriva a 8,4 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera martedì 3 giugno 2025.

Super vincita da oltre 500mila euro in Brianza

È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5+1 da 553.085,21€. La giocata vincente di 2€ è stata realizzata a Nova Milanese presso il punto di vendita Sisal Bar Canzi situato in Via Locatelli, 20.

La combinazione vincente è stata: 4 – 8 – 47 – 48 – 63 – 90 – J 77 – SS 12.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 31 maggio ha assegnato 495.150 vincite.

Vincite anche al Lotto

Vincitr anche al lotto neglii ultimi giorni. Nelle estrazioni di venerdì 30 e sabato 31 maggio vinti 18.250 euro a Cornate D'Adda con tre ambi e un terno in un punto vendita di Via Circonvallazione. A questi si aggiungono 9mila euro a Milano, con un ambo su Palermo centrato in un esercizio di Via Alessio di Tocqueville, e 13.750 euro a Lissone, con tre ambi e un terno realizzati in un punto vendita di Via Assunta.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 576,9 milioni di euro dall’inizio del 2025.