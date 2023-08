Superare le difficoltà con il sorriso: la lezione di Stefano

Superare le difficoltà con il sorriso: la grande lezione di Stefano Borsa. Il 30enne di Cornate, costretto a convivere con una sindrome che lo obbliga sulla sedia a rotelle, spopola sul Web con i suoi video e le sue dirette Twitch.

L'importanza di sensibilizzare

Utilizzare i social per sensibilizzare su una tematica importante come quella disabilità, sempre utilizzando il sorriso. E’ questa la «missione» di Stefano Borsa, 30enne cornatese costretto a vivere su una sedia a rotelle a causa di una sindrome che ne complica i movimenti. Una condizione difficile, che tuttavia non gli ha impedito di diventare una vera e propria star del Web.

"Sono laureato in Scienze della comunicazione e credo che i social siano il canale più diretto per raggiungere una fetta di pubblico importante - spiega Stefano - Per questo motivo ho iniziato a produrre contenuti multimediali, siano essi video o vere e proprie live".

Videogames e molto altro

Proprio le dirette su Twitch (piattaforma di streaming online) rappresentano uno dei punti di forza del cornatese.

"Sono un grande appassionato di videogiochi e in molti seguono le mie “avventure” online - racconta il 30enne - Sembrerà strano, ma molti non sono abituati a vedere un ragazzo disabile giocare “normalmente” ai videogames: io sono la dimostrazione che è possibile farlo e cerco di dare un esempio a chi si trova nelle mie condizioni".

