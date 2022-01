Superati i 350 positivi a Varedo. Il sindaco chiede prudenza

I dati aggiornati

Filippo Vergani "Vi chiedo di mantenere una condotta responsabile e di evitare comportamenti che favoriscano la diffusione del virus".

Continuano ad aumentare anche a Varedo i contagi Covid. Nella serata di ieri il sindaco Filippo Vergani ha comunicato gli ultimi dati aggiornati relativi al territorio comunale.

Superati i 350 positivi a Varedo

In base ai dati forniti da Ats - ha spiegato Vergani - le persone attualmente positive sono 355, in forte crescita rispetto alle scorse settimane. una situazione che non fa altro che confermare la tendenza in atto in tutti i comuni della Brianza, così come in Lombardia e in Italia.

Fortunatamente, specifica il primo cittadino, non si registrano nuovi decessi dovuti al Covid.

Il sindaco chiede prudenza

"Alla luce di questo dato, consapevole delle difficoltà che ciò comporta, ma persuaso che non ci sia altro modo per cercare di arginare la diffusione del contagio, vi chiedo, con maggior forza, di mantenere una condotta responsabile e di evitare comportamenti che favoriscano la diffusione del virus, come il mancato rispetto del divieto di assembramento e del corretto uso della mascherina. La mia raccomandazione è quindi di continuare a prestare la massima attenzione nel rispetto dei nuovi protocolli anti-Covid".