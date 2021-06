SuperEnalotto, ad Albiate un "5" da 23mila euro

Il SuperEnalotto premia la Brianza e bacia... Albiate.

La vincita nella tabaccheria di Albiate

Nel concorso del 24 giugno, festa di San Giovanni a cui fra l'altro è intitolata la chiesa parrocchiale del paese, è stato centrato un “5” del valore di 23.744,52 euro. La giocata vincente, come riporta Agipronews, è stata effettuata nella tabaccheria di piazza Conciliazione nel comune di Albiate. Una bella soddisfazione per il fortunato scommettitore baciato dalla Dea Bendata e che ha azzeccato la cinquina esatta portandosi a casa il premio e sfiorando di un soffio il montepremi massimo del concorso.

"Una vincita così grossa da noi è sinceramente la prima volta che succede - hanno spiegato Cinzia Corbetta e la figlia Federica - Le ultime vincite in Sisal da noi risalgono a qualche hanno fa con una vincita immediata sisal di 10 000 euro e una da 25 mila. Abbiamo scoperto che è stata vinta nella nostra ricevitoria perché stamattina stampando il bollettino ufficiale abbiamo visto che il codice relativo ai premi del 5 corrispondeva alla nostra ricevitoria, ma non sappiamo chi sia il o la fortunata ...".

Il concorso non ha premiato nessun 5+1 mentre sono stati sette i fortunatissimi concorrenti che hanno azzeccato cinque numeri, accaparrandosi appunto un bottino di 23.744,52 euro a testa. Per quanto riguarda invece il “4“, sono state 413 le schedine fortunate, ognuna delle quali frutta un premio di 411,52 euro. Passiamo, poi, al “3“, che garantisce un riconoscimento economico di 34,43 euro per ognuna delle 14.818 vincite. Sono infine ben 239.590 le schedine fortunate per quanto concerne il “2“, per il quale i possessori devono accontentarsi di 6,60 euro.

La storica vincita a Veduggio nel 2003

In tanti, in Brianza, ricordano ancora la straordinaria sestina centrata al bar Corona di Veduggio con Colzano nel 2003 quando con una schedina da 1 euro era stato centrato il sospirato 6, realizzando una vincita record di quasi 66 milioni di euro.

Il Jackpot, intanto, è cresciuta ancora toccando oggi quota 45,9 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione del SuperEnalotto. L'ultima sestina vincente era arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone, piccolo comune della provincia di Fermo, mentre la Lombardia - lo ricordiamo - detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.