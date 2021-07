SuperEnalotto, vinti 15mila euro a Lentate

La fortuna ha baciato Lentate sul Seveso: vinti 15mila euro al SuperEnalotto.

Il SuperEnalotto ha fatto tappa in Lombardia: nel concorso del 1 luglio, secondo quanto riporta Agipronews, sono stati centrati ben quattro “5” del valore di 15.495,96 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata centrata nel bar di via Caronti 42 a Blevio, in provincia di Como, mentre la seconda è stata registrata nella ricevitoria di via Nazionale dei Giovi 132 a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. Le ultime due, invece, sono state convalidate rispettivamente nella tabaccheria di via Cremona 10 a Manerbio, in provincia di Brescia, e nell’esercizio di via fratelli Cairoli 52 a Lecco.

Il Jackpot sale a quota 49,3 milioni

Il Jackpot, intanto, sale ancora toccando quota 49,3 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.