SuperEnalotto, vinti 18mila euro a Limbiate. Giocata fortunata alla tabaccheria di piazza Monteverdi, a Villaggio del Sole

SuperEnalotto, vinti 18mila euro in una tabaccheria di Limbiate

Ha centrato un cinque al SuperEnalotto e si è assicurato una vincita del valore di 18.099,54 euro nel concorso del 5 giugno. Il fortunato giocatore è un cliente della tabaccheria di piazza Monteverdi a Limbiate, quartiere Villaggio del Sole.

Le altre giocate fortunate

Altre due le giocate fortunate nel concorso del 5 giugno che hanno fruttato 18mila euro ciascina. Oltre a Limbiate, è stato centrato anche un 5 nella tabaccheria di via Roma 12 a Cuneo e nella tabaccheria di via dei Ragazzi del ’99 4 a Gazoldo degli Ippoliti, in provincia di Mantova. Il Jackpot, intanto, sale ancora toccando quota 37,6 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia, riferisce Agipronews, detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.