SuperEnalotto, vinti 9.500 euro in una bar di Varedo. Il fortunato giocatore ha centrato cinque numeri nel concorso di sabato, 21 agosto

SuperEnalotto, vinti 9.500 euro in una bar di Varedo

Varedo baciata dalla dea bendata con un 5 al SuperEnalotto che ha fruttato una vincita di 9.520 euro. La giocata fortunata è stata convalidata nel bar di via Umberto I 59 nel concorso di sabato 21 agosto. Cone riportato da Agiprnews, nella stesso concorso in Lombardia sono state registrate altre due vincite del medesimo importo: nell'edicola di piazza Sant’Anna a Bergamo e nel bar di piazzale Milano 1 a Cunardo, in provincia di Varese.

Jackpot salito a 71,3 milioni

Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 71,3 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre la Lombardia può vantare ancora il primato per la vincita record messa a segno nel concorso con i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019.