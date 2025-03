Da anni se lo mette al collo ogni volta che esce di casa. Che sia per andare a fare la spesa, per sbrigare una commissione o anche solo per una passeggiata.

Giuseppe Maffeo, 66 anni, operatore ecologico ormai prossimo alla pensione, ha sventato nei giorni scorsi uno scippo per strada a Carate grazie a un semplice fischietto da arbitro che porta sempre con sé.

Sventa uno scippo grazie al fischietto

«E’ da sempre la mia arma di difesa personale - racconta - Non mi è mai fortunatamente capitato di usarlo, se non per richiamare magari qualche automobilista o ciclista distratto mentre attraverso la strada... Ma la scorsa settimana mentre percorrevo il primo tratto di via Mascherpa, in direzione della Conad, mi sono accorto della presenza di due soggetti in scooter con tanto di casco in testa che quando mi sono passati di fianco hanno improvvisamente rallentato tentando di prendermi il borsello che tenevo a tracolla. Non hanno fatto in tempo però perché avevo anticipato le loro intenzioni e mi sono messo a fischiare facendoli fuggire... So che non risolve tutto, ma credo sia uno strumento pratico e utilissimo per difendersi dai malintenzionati in caso di bisogno e comunque per attirare l’attenzione o chiedere aiuto...», ha spiegato.

I tanti anni di «convivenza» con il fischietto sono diventati peraltro lo spunto per dedicargli persino una breve poesia che recita spesso a memoria ad amici e conoscenti, «dedicata all’attrezzato ciclopedone, di fischietto in dotazione per attrarre l’attenzione dell’automobilista in distrazione o dell’imminente aggressione».

Il suo consiglio a chi si mette per strada? «Camminare sempre in direzione opposta rispetto al senso di marcia dei veicoli e dotarsi di un fischietto: che sia uno scippatore o un automobilista distratto a metterci in pericolo possono essere accorgimenti utili...».