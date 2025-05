Via Cesare Battisti ad Albiate è chiusa in questo momento per uno sversamento di gasolio sulla carreggiata.

Sversamento di gasolio, chiusa via Cesare Battisti

A causare lo sversamento un danno al serbatorio di un mezzo pesante in transito. In base a quanto ricostruito a danneggiare il serbatoio sarebbe stato un sanpietrino che lo ha colpito nei pressi della rotonda poco distante.

Al momento sul posto sono presenti i Vigili del fuoco. La strada è stata chiusa nel tratto interessato dallo sversamento e i pompieri sono al lavoro per mettere la carreggiata in sicurezza.