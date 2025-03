È stato rinnovato il Protocollo d’intesa tra Assolombarda e il Comune di Concorezzo, un accordo strategico che punta a rafforzare la collaborazione tra il mondo imprenditoriale e l’amministrazione locale attraverso misure di semplificazione amministrativa e politiche di sviluppo economico. L’intesa, avviata nel 2022, ha già dimostrato il suo valore nel favorire il dialogo tra le aziende del territorio e il Comune, fornendo strumenti concreti per incentivare l’attrattività degli investimenti e migliorare il contesto produttivo locale.

Sviluppo economico e semplificazione amministrativa, rinnovato l'accordo con Assolombarda

Il rinnovo dell’accordo di durata triennale, firmato oggi dal Direttore generale di Assolombarda, Alessandro Scarabelli e dal Sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio conferma l’importanza della fiscalità locale come leva essenziale per il rilancio economico del territorio.

In particolare, il confronto tra Assolombarda e il Comune si concentra in particolare sulla semplificazione amministrativa per ridurre la burocrazia e agevolare l’attività delle imprese e sulla promozione territoriale attraverso politiche di incentivazione per le imprese, favorendo nuove opportunità di insediamento e sviluppo.

L’accordo si inserisce in un più ampio piano di interventi a sostegno del tessuto produttivo locale, sottolineando l’importanza di una collaborazione continua tra istituzioni e imprese per promuovere lo sviluppo economico e garantire una maggiore competitività del territorio.

(nella foto Mauro Capitanio, Sindaco di Concorezzo; Alessandro Scarabelli, Direttore generale Assolombarda)