Sviluppo sostenibile, la Provincia entra a far parte dell'Agenzia InnovA21

La Provincia di Monza e Brianza nel dicembre 2024 aveva avanzato la richiesta di adesione all’Agenzia InnovA21. Richiesta che è stata discussa e approvata all’unanimità dall’Assemblea dei Soci di venerdì 24 gennaio 2025. I soci di InnovA21 salgono in questo modo a tredici.

Oltre alla Provincia, l’associazione annovera tra gli aderenti dieci comuni della Brianza Ovest (Barlassina, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Nova Milanese, Seveso e Varedo) e due organizzazioni del terzo Settore, Fondazione Lombardia per L’Ambiente e Legambiente Lombardia.

Istituita nel 2005, l’Agenzia InnovA21 ha allargato in questi venti anni di attività la base associativa e la sua capacità progettuale e di relazione. Oggi InnovA21 è uno strumento tecnico al servizio dei soci per la progettazione di attività legate alla sostenibilità del territorio e il supporto alla pianificazione locale.

Tutti i comuni soci sono confinanti e rappresentano la quasi totalità della Brianza Ovest: questa forte presenza territoriale permette un approccio sovralocale a differenti tematiche ambientali, valorizzando la cooperazione volontaria di differenti enti.

Negli ultimi anni l’impegno di InnovA21 si è sempre più concentrato sul contrasto locale alla crisi climatica, come attestato dal ruolo di coordinatore della due Strategie di Transizione Climatica attive sul territorio e dalla redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima di Macroarea della Brianza Ovest approvato nei consigli comunali nel mese di dicembre con il patrocinio della Provincia.

Il territorio dei comuni soci è pari al 20% del territorio dell’intera provincia di Monza e Brianza e la popolazione è pari al 24%: la presenza di InnovA21 a livello provinciale si è rafforzata negli ultimi anni con l’ingresso tra i soci degli ultimi comuni, garantendo la presenza di un laboratorio territoriale di innovazione per le politiche ambientali e la presentazione di progetti sovracomunali per la transizione ecologica.

Il prossimo appuntamento di collaborazione tra InnovA21 e Provincia sarà l’organizzazione della conferenza: “La Brianza cambia clima - La Brianza ovest laboratorio di innovazione. Come i progetti cambiano la realtà e aiutano le città e i territori nella transizione ecologica” che si terrà venerdì 7 febbraio Presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza, in auditorium Egidio Ghezzi dalle 9.30 alle 12.30.

“L’ingresso della Provincia di Monza e della Brianza in InnovA21 rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto in questi venti anni in Brianza Ovest con i comuni soci e la possibilità di riprodurre la buona pratica dell’Agenzia a livello provinciale - ha sottolineato Marzio Marzorati, Presidente Agenzia InnovA21:.

L’Agenzia è nata venti anni fa con l’idea che servisse una vision sovracomunale nella gestione delle tematiche ambientali locali: questa idea è oggi ancora più importante e determinante nell’attivazione di risorse che possano cambiare la qualità della vita dei cittadini.

L’ingresso come socio della Provincia, che per sua natura è un ente sovracomunale che pianifica a livello di area vasta, costituirà per InnovA21 un elemento di rafforzamento dell’azione e della capacità di progettazione e relazione”