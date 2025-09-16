Svolta St, l’azienda annuncia il ritiro degli esuberi

L’incontro di lunedì era molto atteso dopo che la multinazionale, come un fulmine a ciel sereno, aveva annunciato un piano di ristrutturazione che prevedeva migliaia di licenziamenti.

Da lì erano scaturite reazioni istituzionali e lavorative, oltre a una serie di incontri per cercare di far rientrare l’emergenza. Fino alla svolta di lunedì 15 quando l’azienda ha dichiarato di essere pronta a escludere esuberi nell’ambito di un piano condiviso di uscite volontarie.

“L’obiettivo, confermato ancora una volta, è gestire la fase di transizione esclusivamente con strumenti conservativi ha rimarcato STMicroelctronics – Si tratta di una scelta che riflette lo spirito di collaborazione che ha guidato finora il confronto, ma che richiede la disponibilità di tutte le parti a compiere un passo concreto e comune. Parallelamente, STMicroelectronics conferma il raggiungimento della massima capacità produttiva prevista per Agrate 300 entro il 2027, pari a un incremento del 31% rispetto al 2024 considerando tutte le linee di produzione presenti ad Agrate. Si tratta di un investimento significativo, che rappresenta il presupposto per ogni possibile futura evoluzione del sito ed è particolarmente rilevante nell’attuale contesto del mercato dei semiconduttori e delle iniziative intraprese e avviate da altri operatori europei del settore. È stato inoltre completato uno studio di fattibilità relativo all’evoluzione del sito di Agrate dopo il 2027. Lo studio contempla la possibilità di una nuova espansione produttiva in linea con le evoluzioni di mercato, la costruzione di nuovi uffici, un magazzino, un auditorium e una mensa, la ricollocazione e il potenziamento dei laboratori di Ricerca e Sviluppo di nuove tecnologie e prodotti, Qualità e Laboratori Applicativi, in aggiunta alla realizzazione di una nuova linea pilota di Back End. Per quanto riguarda la fine delle attività delle linee a 8 pollici AG8 ed EWS, l’azienda conferma una tempistica posticipata alla fine del terzo trimestre 2026, in modo da consentire una gestione più graduale e sostenibile della transizione”.

Inoltre, l’azienda ha ribadito i propri impegni per il sito di Catania, che rafforzerà la propria specializzazione nelle tecnologie di potenza, e ha confermato che non è prevista nessuna modifica strutturale per gli altri siti in Italia.”

“Accogliamo con favore l’annuncio dell’azienda di rinunciare agli esuberi ad Agrate e di presentare un piano industriale di rilancio dello stabilimento: è un passo in avanti e nella giusta direzione, che riconosce il valore dei lavoratori e del sito produttivo. Ora avanti, insieme, in un percorso condiviso per il rilancio del polo lombardo”.

Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del Tavolo nazionale sullo sviluppo industriale di STMicroelectronics in Italia, svoltosi a Palazzo Piacentini e copresieduto insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. All’incontro hanno preso parte anche i rappresentanti della Regione Lombardia, della Regione Sicilia e delle organizzazioni sindacali.

Nel corso della riunione – la terza dopo quelle del 10 aprile e del 28 luglio 2025 – il ministro ha evidenziato come il Mimit, con le parti coinvolte, inizierà ora a lavorare per siglare un Accordo di programma per il sito lombardo. Un impegno volto ad accompagnare gli impegni assunti dall’azienda su investimenti e garanzie occupazionali fino al 2032 che vada in parallelo all’iter di approvazione a Bruxelles del Chips Act 2.0.

A riguardo, Urso, evidenziando l’andamento instabile del mercato dei semiconduttori – condizionato dalla scarsità di materie prime critiche, dalle tensioni nei rapporti transatlantici e dalle strategie della Cina – ha sottolineato come insieme agli altri Paesi della Semicon Coalition, l’Italia ha chiesto alla Commissione Ue un piano ambizioso per rafforzare l’intera filiera dei semiconduttori chiedendo risorse adeguate, procedure rapide e sostegno a start-up, scale-up e linee pilota.

Durante il tavolo sono stati, inoltre, approfonditi i dettagli dell’investimento da 5 miliardi, di cui 2 da parte dello Stato italiano, previsto per il sito di Catania, che punta a divenire uno dei poli strategici per la microelettronica in Europa. A riguardo il ministro ha ribadito come il territorio può e deve diventare il polo europeo del carburo di silicio, una tecnologia cruciale per transizione energetica e mobilità elettrica. Urso ha inoltre sottolineato come il Mimit sta lavorando con Regione ed enti locali per superare le ultime criticità legate all’approvvigionamento idrico e alla gestione delle acque, fattori importanti per assicurare le condizioni per attuare l’investimento così come approvato dalla Commissione europea.