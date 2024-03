Taglio del nastro per i primi impianti di ricarica per le auto elettriche

Taglio del nastro per la prima infrastruttura di ricarica per mezzi elettrici. E' stato inaugurato nella mattinata di oggi, sabato 16 marzo, in via Salvo D'Acquisto, ad Agrate , il primo impianto realizzato in paese grazie all'accordo tra Acinque Innovazione, la società del gruppo Acinque, e l'Amministrazione comunale. La stazione, così come quella di via Della Cascinetta 6 , Omate, è sin d’ora attiva e fruibile.

All’evento inaugurale sono intervenuti il sindaco di Agrate Simone Sironi, il presidente di Acinque Innovazione Giuliano Ghezzi, l’amministratore delegato Iacopo Picate e Piercarlo Panzeri dell’area Rinnovabili e mobilità elettrica.

Gli impianti sul territorio

L’impianto di via D’Acquisto fa parte di un progetto articolato che prevede la realizzazione, in due fasi, di complessivi 12 impianti: 5 tipo QUICK con doppia presa 22+22 kW in AC (per un totale di 10 punti di ricarica); 6 tipo FAST con presa 50 kW in DC e presa 22 kW in AC (12 punti di ricarica); 1 tipo ULTRAFAST con doppia presa da 100 kW in DC. Quest’ultima infrastruttura, primo step della seconda fase del programma complessivo, verrà installata nell’area Colleoni e sarà fruibile entro il 2025 in seguito al potenziamento della rete che verrà preventivamente effettuato dal distributore locale.

Le prossime stazioni

In successione, entreranno in funzione ad Agrate nelle prossime settimane ulteriori 4 stazioni di ricarica, posizionate presso i parcheggi di via don Cantini al Parco Aldo Moro, del Polo Sanitario in via Lecco, del Centro sportivo Santa Caterina e di via Don Gnocchi.

Il sindaco Sironi" Verso un trasporto amico dell'ambiente"

“Le colonnine di ricarica - ha dichiarato il sindaco Sironi - sono state installate in maniera strategica sul territorio, nei luoghi più frequentati e di riferimento della nostra comunità. Al momento sono 9, in attesa di completare l’intervento al centro Colleoni, dove ci saranno ulteriori 3 dispositivi. È un altro tassello che poniamo verso un ambiente più sostenibile, considerando che il trasporto senza emissioni si sta diffondendo ed è la soluzione meno inquinante che serve al nostro futuro. Il progetto, quindi, incentiva lo sviluppo della mobilità ecologica, indirizzando la scelta verso un trasporto più ‘pulito’, più amico dell’ambiente".

I responsabili di "Acinque": "Impegno concreto"

“Il supporto e l’impulso alla mobilità green – hanno sottolineato Ghezzi e Picate di "Acinque" – fanno parte dell’impegno del nostro Gruppo rispetto allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione dei territori in cui opera e di cui è espressione. Un impegno concreto: complessivamente metteremo a disposizione 24 stalli di ricarica delle auto elettriche e consideriamo che tutte le nostre colonnine vengono alimentate con energia certificata 100 per cento green”.

L'assessore: "Al passo con i tempi"

“E' un progetto – ha infine aggiunto l’assessore alla Mobilità sostenibile Margherita Brambilla, che non ha potuto intervenire alla cerimonia di inaugurazione - sul quale abbiamo lavorato a lungo, per fornire la città d’infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, con erogazione di energia prodotta da fonti rinnovabili e colonnine disponibili nei punti strategici del nostro paese. Oggi tutto questo diventa possibile, con un nuovo servizio per i nostri cittadini, consapevoli del fatto che il mercato dei veicoli elettrici è in forte espansione e sempre più numerosi saranno quelli circolanti anche sul nostro territorio. Le tecnologie corrono veloci, è nostro impegno cercare di mantenersi sempre al passo con esse.”

La cerimonia