Taglio del nastro per il "nuovo" asilo comunale

inaugurazione

Per i lavori della scuola di Carnate sono stati investiti 2 milioni di euro, due terzi dei quali concessi dallo Stato e dalla Regione

Cerimonia solenne di inaugurazione questa mattina a Carnate per il "nuovo" asilo comunale di via Bazzini. Per sistemarlo è stato necessario un investimento da quasi 2 milioni di euro

La cerimonia di apertura del nuovo asilo

Mattinata di festa a Carnate dove, in via Bazzini, si è svolto il taglio del nastro del "nuovo" asilo posizionato all'interno della scuola materna comunale. Un'opera di ristrutturazione iniziata a cavallo tra il 2019 e il 2020 e che, sulla base delle previsioni, avrebbe dovuto concludersi in un anno e che invece, causa soprattutto per la pandemia, ne ha richiesti due e mezzo. Lavori ingenti per i quali sono stati investiti complessivamente 1 milione e 900mila euro, la maggior parte dei quali ottenuti dal Comune dallo Stato e dalla Regione: l'Amministrazione carnatese, infatti, ha dovuto sborsare "solo" 600mila euro

Alla cerimonia di inaugurazione, aperta con l'Inno d'Italia e con l'Alza bandiera eseguita dagli Alpini, erano presenti il sindaco Daniele Nava, gli assessori Egidio Passoni e Laura Mauri, il parroco don Adelio Molteni e il comandante Polizia locale Marco Maoloni

Oggi pomeriggio, a partire dalle 16, le porte dell'asilo saranno aperte per uno speciale Open day, per consentire alle famiglie di vedere di persona i lavori effettuati e come appare il nuovo asilo